Una fuga de agua que dura más de 24 horas inunda varias naves del polígono de Chinales

Una rotura que, según acaba de confirmar la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), se ha producido en el canal del Guadalmellato, ha inundado varias naves en el polígono industrial de Chinales. La avería se produjo ayer a primera hora de la mañana y persiste, sin que hasta el momento haya podido solucionarse. No obstante, fuentes de la CHG aseguran que los técnicos están analizando la incidencia. Estas fuentes explican que la CHG no ha procedido a cortar el suministro porque, a causa de otra avería distinta, la empresa municipal Emacsa está abasteciendo a la ciudad a través del Guadalmellato y quería "garantizar el suministro a los ciudadanos". Una vez que la CHG ha conocido que la avería de Emacsa se ha resuelto, procederá a cortar el agua que proviene del Guadalmellato, no sin antes asegurarse de que la interrupción no afectará ni a ciudadanos ni a regantes. La CHG calcula que el corte se producirá a partir de las 14.00 horas.

Durante toda la mañana cinco bombas has estado sacando agua, que ha afectado a una pequeña parte del polígono. Las bombas de Emacsa han estado toda la noche extrayendo agua, aunque continúa saliendo a borbotones. Los trabajadores de Magtel están en la zona de la gasolinera realizando las tareas. Uno de ellos ha explicado que el agua empezó a salir ayer a las ocho de la mañana y desde entonces no ha cesado.

Un trabajador recoge agua en un negocio de Chinales. A. J. GONZÁLEZ

Uno de los talleres del polígono lleva desde ayer sin actividad. Un trabajador de este taller, Javier Repullo, ha explicado a este periódico que ha llamado al seguro, a Emacsa, a la CHG y al 112 y "no dan con la avería". Repullo explica que "el agua sale por la pared y por el suelo y no podemos enchufar nada". Este trabajador asegura que en la zona del desguace de coches el agua tiene metro y medio de altura.

Recogida de agua en una de las naves afectadas. A. J. GONZÁLEZ

Mezquita Decoración es otro de los establecimientos afectados, que permanece cerrado al público desde ayer. Rafael Garrido asegura que se están perdiendo "millones de litros de agua", ya que hay "cuatro caños" por los que no para de fluir. Además de ese negocio, Garrido, que ha estado toda la noche achicando agua, tiene otra nave inundada por esta avería y teme que, de persistir sin solución, afecte a la cimentación de las edificaciones.

Balsa de agua en otra zona del polígono Chinales. A. J. GONZÁLEZ

De momento, fuentes de Emacsa aseguran que han comprobado sus instalaciones y que la avería no es de ellos, aunque están colaborando en la extracción del agua.