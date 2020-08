Fuentes pide a Ambrosio que "defienda a Córdoba y no a Pedro Sánchez

El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, ha reclamado a la portavoz del grupo municipal socialista, Isabel Ambrosio, que “defienda los intereses de Córdoba” y deje a un lado la actitud sumisa con las consignas del gobierno de Pedro Sánchez con el uso de los remanentes de los ayuntamientos. Fuentes ha mostrado su incredulidad con las declaraciones de la portavoz socialista en las que se refiere a que el pleno municipal no es el lugar para dialogar esta materia indicando que “resulta sorprendente y preocupante que una exalcaldesa de Córdoba diga que el pleno no es espacio para debatir los asuntos que afectan a los intereses de la ciudad y, en concreto, el destino de 22,5 millones de euros del ahorro de todos los cordobeses que, en estos momentos, están bloqueados por el gobierno de Pedro Sánchez”.

De la misma manera, Fuentes ha cuestionado la afirmación de Ambrosio relativa a que “todo son ventajas” por sumarse a esta propuesta sobre los remanentes. “La señora Ambrosio debería meditar sus palabras e informarse un poco más porque no son pocos los alcaldes y alcaldesas socialistas que se niegan a firmar un acuerdo que solo ve el PSOE en la FEMP. Es preocupante que una exalcaldesa haga estas afirmaciones y defienda una propuesta tan dañina para los intereses de Córdoba”. De la misma manera, el teniente de alcalde de Hacienda ha vuelto a insistir en la necesidad de que la propuesta del gobierno de Pedro Sánchez sea modificada y mejorada en el trámite parlamentario para lograr el consenso con todos los ayuntamientos siempre poniendo por delante los intereses y las necesidades de los ciudadanos.

En este sentido, el teniente de alcalde de Hacienda pide a Ambrosio que explique a los cordobeses el motivo por el que “no nos dejan utilizar todo el remanente este año con la falta que hace para impulsar las medidas contempladas en el Plan de Choque”. Además, Ambrosio debe decirnos "por qué nos obligan a mandar al Gobierno de Pedro Sánchez la mayoría de nuestros ahorros para devolverlos en 15 años y además imponiéndonos la agenda política del Gobierno de la Nación”. Fuentes apunta a que “por parte del gobierno municipal de Córdoba siempre se van a defender los intereses de Córdoba y de España, pero no de Pedro Sánchez, que chantajea a los ayuntamientos exigiendo que le entreguemos nuestros ahorros como condición para autorizarnos a que podamos invertir parte de ellos y, además, en lo que determine el propio Gobierno de la Nación”. “El PSOE, a través de Isabel Ambrosio, no puede pedir a los cordobeses que cedamos a las condiciones impuestas por Pedro Sánchez, en virtud de un acuerdo perverso que se aprobó en la FEMP sólo con los votos de los socialistas, que deja sin recursos de financiación y desamparados a miles de ayuntamientos que no tienen superávit y que obliga a municipios como puede ser Córdoba a entregarle sus ahorros al Estado".