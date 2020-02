Fuentes, partidario de rebajar el IVA en el alquiler de sillas y palcos de Semana Santa

El teniente de alcalde de Hacienda y presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, se muestra partidario de rebajar el IVA en el alquiler de sillas y palcos de Semana Santa. Fuentes piensa que "hay que bajar el IVA o compensarlo de alguna manera", ya que "la Semana Santa da más que recibe a Córdoba y aporta mucho".

Al presidente de Urbanismo le parece muy "coherente" la propuesta y asegura que "hay que defender el planteamiento de la Agrupación de Cofradías". Fuentes considera que "el contexto de Sevilla no es el de Córdoba" y "aquí sí se ve perjudicada la Agrupación de Cofradías, que hace una gran labor durante todo el año".

"El mundo cofrade no es gratis y cuesta mucho dinero sacar adelante a una hermandad y todo lo que hace", señala. "No todo es oro lo que reluce, sino que hay mucha carga social" y "hermandades que se están dejando el alma por hacer cosas de forma callada", añade.

Además de la vertiente social está la económica, según Fuentes. "Entre que el paso esté en la calle o no hay una diferencia muy grande para los ingresos y la actividad económica de Córdoba". Es más, piensa que el 20% de los ingresos económicos de Córdoba se hacen en Semana Santa, por lo que "no es lo mismo que esté el paso en la calle a que no esté". Por ello, insiste en "reconocer la labor social y lo que aporta de economía y empleo a la ciudad" la Semana Santa.

Hay que recordar que la Junta de Andalucía ha solicitado al Ministerio de Hacienda una reunión para estudiar la rebaja del IVA por el alquiler de sillas, tribunas y palcos para ver las procesiones de Semana Santa.