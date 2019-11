Fuentes garantiza que habrá derribos en casas inundables de Guadalvalle con las que se especula

El presidente de Urbanismo, Salvador Fuentes, durante la comparecencia que ha tenido en el Pleno de hoy para explicar la repercusión de las medidas que incluye el decreto de la Junta de septiembre sobre las viviendas irregulares, ha anunciado que Urbanismo demolerá las casas ilegales de Guadalvalle en las que se está especulando. De esa manera, se ha referido a las edificaciones habitadas de nuevo diez años después de que fueran precintadas por la crecida del Guadalquivir del 2010 y que se están vendiendo. "Todo lo que podamos salvar de zona inundable, lo vamos a hacer, pero hay cosas que no se pueden resolver, como Guadalvalle", ha señalado, donde "habrá que buscar viviendas alternativas a los que no tienen", pero con aquellas con las que se está "especulando, las vamos a demoler".

El presidente de Urbanismo ha advertido de la dificultad de atajar la situación de las 131 parcelaciones existentes, con 13.165 viviendas. "Sierra y Medina Azahara tienen un tratamiento de extrema protección que no caduca", ha señalado, por lo que "desde la carretera de Palma para arriba, hasta que no se descalifique, no se puede actuar". Después, hay otra franja desde la A-431 hasta la Vega, "que tiene otro tratamiento" por ser inundables. Después está la Vega, donde "nadie tiene interés por construir".

Fuentes ha reconocido que el "gran desafío" es, a través del AFO, que, según señala, amplía su ámbito de actuación con el decreto de la Junta, "garantizar los servicios básicos a las familias que quieren que se regularice la situación". Aún así ha admitido la dificultad del AFO y ha recordado que hasta ahora, y en los últimos años, solo se han dado 173.

Fuentes se ha referido a casos concretos como el de Siete Fincas, El Jardinito y El Pilar, urbanizaciones ubicadas en la Sierra, que, según ha expresado, deben seguir "con el camino que ya tienen marcado", es decir, el de los planes especiales, aunque admite que "mientras hay que garantizar los servicios". Otras, como Campiñuela Norte y 16 más de suelo urbanizable, "tienen el procedimiento orquestado, bien orientado". En cuanto a las parcelaciones de la innovación de Poniente, explica que requieren "la interpretación de un artículo".

Al margen de los condicionantes urbanísticos, Fuentes ha aludido los problemas de "financiación" que tienen las familias. Su compromiso ha sido, dentro de las 13.165 viviendas que hay, "intentar resolver en lo que pueda" su situación, "pero no he dicho que va a solucionar todos".

El anterior presidente de Urbanismo, Pedro García, ha asegurado que "este decreto no mira a Córdoba" y "anula" lo logrado hasta ahora con la reforma de la LOUA del año pasado. García ha dejado claro que "cuando se modificó el PGOU ya se incorporaron las parcelaciones legalizables", por lo que las que quedaron fuera lo tienen difícil, "no puede ser por ley".