Fuentes garantiza que el espíritu del plan respaldado hace un año para el Cordel de Écija "sigue vivo"

El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha respondido a la que fuera alcaldesa durante el anterior mandato, Isabel Ambrosio, que en la mañana de este martes ha anunciado que no apoyará un plan de urbanización en el Cordel de Écija distinto al proyecto barajado hace un año y respaldado por el Pleno, que el espíritu de la moción aprobada por unanimidad en febrero del 2019 “sigue vivo para el gobierno del Ayuntamiento” y que “en ningún caso se ha disipado”. Fuentes asegura que una innovación de PGOU es un “acto reglado y como tal se va a tratar”. Por ello, garantiza que el proyecto “será lo que el PGOU pueda permitir y todas las fuerzas políticas tendremos la obligación de sacarlo adelante o no, en base a que se cumplan sus preceptos”.

“Vamos a ser leales con todo el mundo”, ha señalado, “y será el consejo rector y la comisión de licencias los que decidan dar permiso o no” a Lar. El concejal insiste en que el plan del Cordel de Écija “es un proyecto de ciudad" y avisa de que "no voy a consentir que nadie lo manosee ni que genere debates que no sabemos qué buscan para intentar tumbarlo y que la gente pierda los nervios”. En este sentido, recuerda que el PP “fue artífice del consenso” en la negociación de hace un año para la moción que presentaba en un primer momento el PSOE en solitario y asevera que ese acuerdo “se va a respetar”.

Fuentes ha garantizado que no se va a “renunciar a nada de lo que pertenezca a la ciudad” y ha advertido de que hay “sistemas generales que son irrenunciables”. De esa manera se ha referido al puente que unirá el Cordel de Écija con el Jardín Botánico, que servirá para enlazar dos partes de la ciudad que están inconexas.

En relación a los porcentajes que se barajaban hace un año cuando los arquitectos Rafael de la Hoz y Pedro García del Barrio presentaron la idea (que de los 210.000 metros cuadrados de superficie existente entre los puentes de Andalucía y San Rafael, un 50% fueran de uso residencial, un 25% comercial y otro tanto para servicios), Fuentes asegura que “en la moción aprobada en el Pleno no aparece” esa proporción. Hay que recordar que la moción, desde su presentación por el PSOE hasta su aprobación por todos los grupos del Pleno, experimentó modificaciones. En los acuerdos adoptados no aparecen porcentajes, que sí se recogían en la exposición de motivos inicial.

Respecto al reparto, solo ha indicado que “va muy equiparada la superficie comercial con la residencial” y que “hay más metros de lo que establece el PGOU”, pero tanto “antes”, o sea, hace un año, como “ahora”. Fuentes ha apelado a la prudencia y a esperar a analizar la documentación. Sí ha asegurado, en contra de lo que señalan distintas fuentes, que “no se ajusta a la realidad” que haya previsto el doble de superficie comercial.

Fuentes considera las declaraciones de Ambrosio “desproporcionadas” y piensa que “no enriquecen el diálogo, el consenso y la transparencia” y que “hacen un flaco favor al Ayuntamiento y a la ciudad” al poner “en entredicho la voluntad del consenso”. El presidente de Urbanismo ha respondido a la exalcaldesa que hasta ahora no ha informado de nada porque no había nada que contar, ya que el documento presentado por Lar en Urbanismo está registrado el 27 de febrero, y es “un borrador del plan del Cordel de Écija”, del que, además, negó que haya salido del organismo municipal y que, por tanto, se haya filtrado.

Fuentes niega, por tanto, que el documento que inicia su tramitación llegase el día 12, como aseguró ayer Comercio Córdoba en una nota y hoy ha señalado Ambrosio. Hasta esta mañana, según Fuentes, no ha visto los planos firmados por un arquitecto, por lo que a partir de ahora habrá “tiempo" para "dilucidar qué había previsto" hace un años y "qué aparece ahora”. “Ahora, con el borrador registrado”, señala, “es cuando hay que hablar, antes no tenía sentido”, de ahí que no se haya fijado una reunión para informar del tema hasta el jueves.

El presidente de Urbanismo ha aclarado que el día 12 llegó un primer documento a Urbanismo pero no estaba firmado por ningún arquitecto, mientras que el que se registró el día 27, que “es el válido”, sí lo está.