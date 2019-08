Fuentes califica de "vergonzoso" que el anterior cogobierno "no sepa" cuántas licencias atascadas había

El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Salvador Fuentes, considera "vergonzoso que quienes han ostentado el gobierno del Ayuntamiento durante cuatro años no sepan cuántas licencias había" atascadas en el organismo municipal. "Si no lo saben", añade Fuentes, "es de juzgado de guardia" y "si lo saben, peor, porque no han hecho nada" durante los cuatro años que estuvieron gobernando.

De esa forma ha respondido a las críticas realizadas por el grupo municipal del PSOE, que ha solicitado la certificación oficial de la cifra de expedientes sin tramitar en Urbanismo. Fuentes califica de "irresponsable que el PSOE pida que le certifiquen los expedientes".



El presidente de Urbanismo ha dejado claro que no se ha inventado los números. "Los datos nos los dan los funcionarios, no el apuntador de la calle de enfrente", ha aseverado. Fuentes lamenta que "venga alguien del PSOE a cuestionar unas cifras que me han dado los técnicos sobre los expedientes que hay en la Gerencia", cuando era "un clamor popular que estaba paralizada".

El anterior presidente de Urbanismo, Pedro García, también cuestionó al PP las cifras dadas en relación a las licencias atascadas en Urbanismo.