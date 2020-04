El fuego imposible en la Mezquita-Catedral de Córdoba

La construcción de la catedral Notre-Dame de Paris y la Mezquita, aunque tiene edades casi similares NO son las mismas. Así Notre-Dame, que en sus 8 siglos de exitsencia NUNCA había sufrido tal trágico suceso, tenía un maderaje de unas 1.500 vigas de roble, de calidad suprema, que sostenía el tejado de plomo. Ha sido el fuego de tal maderaje el enorme problema que unos 400 bomberos trataron de apagar. Y que por poco tiempo, el peso del agua para apagar tal siniestro estuvo a punto de echar abajo el edificio. Y aún la catedral NO está salvada, pues queda retirar un andamio colosal, que el fuego ha fundido en parte y que es dificil de retirar. Y moentras esto NO se consigue, el edificio aún le queda por ser salvado. Después queda por ver el tipo de restauración que se haga. En cuanto a que aquí se le llama "aguja", en Francia NO se utiliza este concepto sino el de FLECHA, que tiene otra simbología. En tal joya arquitectónica TODO tiene sentido y significado. Por ello, Notre-Dame de París es más que un Templo, es parte de la Historia de Francia, de Europa y de la Humanidad.