Fran Carrillo: «Mientras el PSOE piensa en clave de partido está muriendo gente»

El diputado andaluz Fran Carrillo (Córdoba, 1981) ha sido nombrado nuevo coordinador provincial de Ciudadanos y se estrena en el cargo enfrentándose a la amenaza de una moción de censura en Baena, donde comparten gobierno alterno con el Partido Popular.

Ha dicho que la moción de censura en Baena se debe a «venganzas personales». ¿Cuáles?

Es algo vergonzoso que en mitad de una pandemia con gente que ha perdido la vida o el trabajo, una persona por ansia de poder se dedique a convencer a su militancia para hacer cambiar el gobierno. Eso es la vieja política e irresponsabilidad manifiesta. Igual que hemos criticado la de Vox a nivel nacional, criticamos esta.

¿Cree entonces que el gobierno en Baena está funcionando bien?

Al contrario de lo que dice María Jesús Serrano (PSOE), la valoración de los vecinos, --nos consta por sondeos que hemos hecho--, es muy positiva. ¿Se puede mejorar? Evidente, porque en esta pandemia se ha recortado todo. ¿Pero el vecino de Baena se levanta pensando que hay que hacer una moción de censura? No, lo ha decidido la militancia de un partido presionado por una señora que ha perdido cuota de poder y lo único que le queda es el pueblo. Si quiere ser alcaldesa que espere dos años y ahora que arrime el hombro.

¿Cree que prosperará la moción?

Nosotros apelamos al pacto que se llegó con Iporba.

Un concejal del partido de Luis Moreno ya ha dicho que sí al PSOE.

Se ha dado de baja de militancia. Lo que hay que preguntarse es qué le ha ofrecido el PSOE. Por qué un señor que firmó ese pacto dice ahora lo contrario que dice su partido y el líder de su partido. El argumento de que la gestión está siendo mala es vacío y débil.

¿Para qué servirá el cargo de coordinador provincial de Cs?

El cargo es lo de menos, la responsabilidad es volver a resituar y reilusionar a los que siempre han estado enamorados de Cs y se han ido desapegando. Somos un partido profundamente amante de la libertad y tan heterogéneo que caben todas las personas con un sentimiento afín y muchas sensibilidades sociales. El liberalismo no es un coto reducido, es un movimiento de mayorías. La idea es que el afilado se vuelva a ilusionar y recuperar a quienes ven Cs una opción frente a la caducidad del bipartidismo y el populismo. Somos el equilibrio de los extremos y el control de la vieja política. Si somos capaces de defender eso sin complejos seremos un partido en el que confíe muchísima gente. Somos una casa muy amplia.

En esa casa tan amplia no han cabido, sin embargo, sensibilidades críticas de Cs en Andalucía.

¿Cuál es ese sector crítico?

Fran Hervías, Rocío Ruiz...

En Andalucía solo hay un liderazgo que es el de Inés Arrimadas.

Entonces, ¿no ha habido purgas?

En absoluto. Eso son cosas de la vieja política que ha introducido en la mentalidad social el tema de la purga. Cuando uno está en puestos de responsabilidad toma decisiones, pero eso no significa purgas, igual que cuando estás en una empresa o en un equipo de fútbol. ¿Si un entrenador saca al lateral izquierdo y lo deja en el banquillo está haciendo purgas?

Hombre, depende del tiempo que lo deje en el banquillo.

Pero considera que es mejor en este momento. Eso pasa y hay que rebajar la tensión de cuando se toman decisiones, porque lo que único que se busca es mejorar la atención al ciudadano. Hemos detectado que se pueden hacer mejoras en cuanto a agilidad y transparencia. Seguimos detectando, por la herencia recibida, que hay demasiada burocracia en la Junta.

Cuidado con lo de la herencia que ya llevan muchos años.

Gobernando, uno y medio. Con Susana Díaz solo tuvimos un acuerdo de investidura. Antes solo condicionábamos presupuestos, como el de Educación, donde obligamos al PSOE a aumentarlo después de sufrir los mayores recortes entre 2012 y 2015. Igual que en Sanidad y Políticas Sociales. Quizá tenemos que mejorar cómo explicamos las cosas, ahora Educación y Políticas Sociales, consejerías de Cs, tienen presupuesto récord.

Con esos presupuestos en Educación cómo se explica la avalancha de críticas de la vuelta al cole, una huelga...

Hay que estar orgulloso de esa vuelta ordenada a las aulas, en la que en el 93% de colegios no ha habido ninguna incidencia con 2 millones de alumnos. Ha sido tal la normalidad, que la huelga solo la siguieron el 7%. En mitad de una pandemia, Cs ha tomado medidas. ¿Perfectas? No, pero la satisfacción es alta. La última prueba es el acuerdo para incorporar a 1.500 profesores más.

Eso demuestra también que se podía bajar la ratio.

No, demuestra que este gobierno sabe negociar y acordar. No hay ningún estudio en el mundo que vincule bajada de ratio con calidad educativa. Se obsesionan con la ratio aquellos que en 40 años no la han bajado. El PSOE en Andalucía no está colaborando.

¿Está siendo adecuada la respuesta sanitaria a la pandemia en Andalucía?

En estas circunstancias cualquier cosa que se haga tendrá el descontento de una parte. Al empezar a gobernar descubrimos a 500.000 andaluces borrados del mapa y esperando para una prueba 5 años. Los incorporamos al sistema y nada más hacerlo vino una pandemia. Esa gestión no es fácil y aún así la inversión ha sido la mayor, y sin recursos del Gobierno, que sí ha ayudado a otras comunidades solo por una razón: que ya no gobierna Andalucía y la castiga por estrategia. Quieren que esto sea una gestión fallida para decir: ve cómo no saben gestionar, tenemos que volver al poder. Mientras piensan en clave de partido está muriendo gente. En España la gestión de la pandemia es muy mejorable.

¿Es justo pedir comprensión para la gestión propia y criticar la de los otros sin piedad?

Entonces evaluemos los hechos. ¿Quién está invirtiendo y quién no? ¿Quién está hablando de memoria histórica en vez de hablar de problemas reales?

Pero le pregunto si cree que eso lo entienden los ciudadanos.

Lo que piensan los ciudadanos es que sabiendo lo que en Cs pensamos sobre Sánchez nos tapamos la nariz, decimos el ruido no paga los ERTE y negociamos los presupuestos. Si conseguimos que el último español cobre su ERTE o salvar vidas y hemos tenido que ver algo en ello, aunque luego no nos quieran votar, perfecto. Cuando hay que negociar nos sentamos con todos. Hay que coger a PSOE y PP y decirles que se acabó pactar con los extremos; vamos a gobernar nosotros.

Precisamente el último barómetro les ha salido regular, ¿no?

Viniendo de unas elecciones donde parecía que Cs iba a desaparece, ahora tenemos la misma intención de voto con la que arrancamos las elecciones andaluzas del 2018 y hay que ver la tendencia. El 80% de las medidas que valoran positivamente los andaluces de estos dos años son de Cs.

Entonces, es que no rentabilizan políticamente la gestión.

Me pregunto qué estamos haciendo mal cuando hacemos tantas cosas bien o sensatas, que no sabemos explicar y que la gente no ve. ¿Por qué no tenemos más apoyos? Porque tenemos que hacer un esfuerzo para explicar lo que hacemos. Nos falta profundidad social y comunicativa, pero vamos a seguir creciendo porque la mayoría de los españoles son moderados. Tenemos que poner más énfasis en nuestra comunicación y explicar sin complejos quiénes somos y qué hacemos.

¿Cómo ve a sus compañeros en el Ayuntamiento de Córdoba?

El otro día me di un paseo por el Brillante, Cañero y Huerta la Reina y pregunté qué era lo que mejor valoraban del Ayuntamiento. Unánimemente la gente respondió que lo que mejor funciona es Sadeco. Pues, yo digo, eso es lo que pasa cuando Cs gestiona.

Por contra, tienen otros organismos como el Imtur o el Imdeco no tan bien valorados.

Siempre se puede mejorar.

¿Ha superado Cs su orfandad?

Tenemos a la líder mejor valorada por los españoles.