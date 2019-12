Fran Carrillo: «Arrimadas es la única que le ha dicho a Sánchez que está yendo contra España»

-PP y Cs han aprobado la semana pasada los segundos presupuestos de la Junta de Andalucía.

-Sí, una grandísima noticia, porque son los presupuestos más ambiciosos aprobados en Andalucía, que consolidan la política que venimos haciendo y nos tranquilizan una legislatura de reforma. Andalucía hoy es el contrapeso del conjunto de España, donde hay inestabilidad y no hay gobierno ni funcionamiento institucional. Las cosas van muy bien. Lo dicen todos los indicadores.

-¿Qué sello de Cs tienen las cuentas?

-Un sello decisivo. Las consejerías que hoy aportan crecimiento a Andalucía, la de Economía y Turismo, son de Cs. En ellas es donde está el superávit comercial de las empresas, donde hay más emprendedores y donde está el crecimiento de los datos turísticos. Además, todo lo que tiene que ver con la ampliación del presupuesto en políticas sociales es de Cs. La ampliación de la tarifa plana a los autónomos y el aumento de autónomos sobre todo en el mundo rural son de Cs. El sello es tan importante que se lo propusimos al PSOE en la anterior legislatura y no nos dejó, y ahora que estamos gobernando lo estamos haciendo. Hay que explicarlo porque con el PSOE no gobernábamos, solo fiscalizábamos, exigíamos o presionábamos. Todo lo que está saliendo ahora de la agencia Idea, esas cajas en las que han aparecido acuerdos privados en los que la Junta perdonaba a una empresa cárnica 50 millones de euros, pertenece también a Cs. La Consejería de Regeneración se ha creado porque Cs lo ha pedido, el PP no la quería, y tampoco el PSOE.

-Han conocido ya a dos socios en Andalucía. Díganos algo bueno del PSOE que no tuviera el PP y a la inversa.

-Lo que tiene de bueno el PP, de momento, que no tiene el PSOE, son los escándalos de corrupción en Andalucía. El PSOE tiene que hacer propósito de enmienda y estar mucho más de 4 años en la oposición. Limpiar todo eso le va a resultar complicado. Están condenados dos de los últimos tres presidentes socialistas y la tercera, también es culpable, porque es hija política de uno de ellos. Fue la que retiró a la Junta de la causa y la responsable de que no se pueda recuperar el dinero de los ERE. A los andaluces les tenemos que pedir perdón en nombre de quienes han llevado el nombre de Andalucía mal, y tiempo para limpiar la corrupción que seguirá saliendo.

-¿Y del PSOE?, ¿puede decir algo bueno?

-El PSOE-A actual aún no ha reconocido sus errores y no han pedido perdón. Lo único que puede tener bueno es partir de un reconocimiento de sus errores, pero no ha pasado y se enorgullecen de lo que hicieron. Los cuadros dirigentes son culpables de corrupción de forma directa, por haber participado en ella, o indirecta, por blanquearla que es lo más peligroso. La sociedad civil no puede dejar impune ni blanquear la corrupción.

-Ahora que habla de blanqueo, esa es la acusación que les hace la oposición respecto a Vox.

-¿Qué es blanquear a Vox? No es socio de gobierno, solo nos ha apoyado los presupuestos. ¿Blanquear qué es? ¿decirle a medio millón de andaluces que no son legítimos? ¿está el PSOE blanqueando a Podemos en Madrid?

-¿Es lo mismo Vox que Podemos?

-Están en los extremos y Cs es un partido de mayorías sociales, es decir, de gobierno. Actualmente estamos gobernando para 20 millones de personas, aunque parezca que no existimos. Somos la casa común del constitucionalismo, en la que cabe todo lo que está a la derecha de Podemos y a la izquierda de Vox. Desde los extremos es fácil enfrentarse. Cs no quiere ver a compatriotas enfrentados y no quiere estar hablando del 36. Si se ha naturalizado Podemos, que no es un partido moderado, con la misma naturalidad hay que respetar el voto de Vox.

-Verá como le escuche la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz...

-Es la mejor prueba de que estamos radicalmente enfrentados a Vox en las políticas de igualdad, de género y Lgtbi.

-¿Cómo ve la gestión de Cs en el Ayuntamiento de Córdoba?

-Se está gestionando con el ideario y la forma de hacer de Cs: llegar a acuerdos con todos y medidas que den soluciones. Un ejemplo de buena gestión es Sadeco.

-¿Tiene futuro Cs sin Rivera?

-Muchísimo. Una vez pase la gestora y se refuerce la candidatura que esperemos sea de Inés Arrimadas vamos a ver que este partido no va a morir, sino que representa a millones de españoles que confían en la necesidad de un partido de centro y que han descubierto el 10N que para ser útiles hay que ser importantes electoralmente. Desde que no lo somos hay una España ingobernable, donde Sánchez prefiere vender España a gobernarla. A él no le importa el Gobierno, sino la presidencia. El único ejercicio de sensatez propuesto estos días ha sido de Arrimadas, que ha dicho que Sánchez tiene solo dos opciones: gobernar con los que quieren destruir España o gobernar con los partidos moderados y constitucionalistas. Sánchez prefiere estar con Esquerra Republicana que con Cs. Le han comprado hasta el mantra del conflicto político.

-¿Le sorprendió la marcha de Albert Rivera?

-Nadie se lo esperaba. El legado de Albert Rivera es muy positivo, aunque desgraciadamente los resultados electorales no acompañaron. Estamos hablando de uno de los políticos mejor preparados de su generación, que levantó un partido desde la nada. Su marcha fue un ejercicio de liderazgo, honestidad y honradez. Siempre será un referente. Cs no se va a entender ni antes, ni durante, ni después sin Albert Rivera.

-¿Puede haber fisuras en torno a Inés Arrimadas?

-La mejor candidatura que puede existir para liderar Cs y el país es Inés Arrimadas, y la mejor manera de reforzar su liderazgo es remar en la misma dirección. Tiene la formación y la capacidad, tiene olfato político y sabe coordinar equipos y conjugar distintas sensibilidades. Es la persona que le ganó al nacionalismo en Cataluña y es la única que le ha dicho a Sánchez que está yendo contra del ideario de su partido y de España. Es la única que ha puesto ese acuerdo sobre la mesa.

-Para ese acuerdo harían falta los votos del PP, que no ha dicho nada de apoyar al PSOE.

-Sí, es una ecuación de 3, que nosotros proponemos al partido que ha ganado. Pero quien ha dado el paso ha sido Inés Arrimadas. Sánchez no nos ha escuchado y el PP se hace el sordo.

-¿Hacia dónde se dirige Cs?

-Cs va a ser un partido útil a los españoles, que comprueben que cuando nosotros gestionamos, las cosas cambian. Las dos únicas comunidades que han crecido este último año, Madrid y Andalucía, están gobernadas por Cs.

-¿Es cierto que el PSOE ha tanteado a líderes naranjas?

-No me consta.

-A usted no creo que lo llamen, los critica muchísimo.

-En la vida no puedo con dos cosas: la mentira y la corrupción. He criticado al PP muchísimo en Madrid, han cambiado, no queda nadie de aquella época. No somos sospechosos, pero hay que centrar el tiro. Si estamos en Madrid, ¿qué voy a hablar del PSOE? En Andalucía, pasa al revés.

-¿Qué mensaje quiere lanzar Cs con su renacimiento?

-Les decimos a los españoles: miren a Andalucía, aquí la corrupción no ha quedado impune y las medidas económicas se traducen en hechos. España, en el mismo tiempo en que Andalucía crece, no tiene gobierno y ha tenido dos elecciones. De eso solo hay un responsable: Pedro Sánchez. Hay mucha gente en el PSOE que no quiere esto y que por menos lo echaron hace dos años. ¿Dónde está ahora ese PSOE? Nos piden que nos abstengamos gratis. No vamos a hacer vicepresidente a Pablo Iglesias, ni ministro de Economía a Rufián, ¿estamos locos? Sánchez debe elegir entre ser presidente del Gobierno de España o presidente del gobierno que se cargó España.