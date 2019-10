Flora 2019 en Córdoba: la muestra supera las 45.000 visitas durante su primer fin de semana

El Festival Internacional de las Flores de Córdoba, que se inauguró el viernes y permanecerá abierto hasta el próximo domingo día 27, ha superado las 45.000 visitas durante su primer fin de semana, a tenor de que durante las dos primeras jornadas se contabilizaron 11.854 y 21.360 visitas (33.214 en total), según datos facilitados por la organización, a los que se suman las miles que se continúan registrando en la jornada de hoy domingo.

Un día en el que han vuelto a generarse colas para acceder a los distintos espacios y una afluencia continua de cordobeses y turistas, lo que, a falta de datos definitivos, permiten estimar un mínimo de las citadas 45.000 visitas al conjunto de las cinco creaciones de artistas florales internacionales situadas en el Museo Arqueológico, la Diputación, el Palacio de Viana, la Casa Góngora y el Palacio de Orive.

En contra de lo que ocurrió en la jornada de ayer sábado, hoy la lluvia apenas ha hecho acto de presencia, aunque las fuertes precipitaciones caídas en la noche del sábado hacían preguntarse a algunos asistentes que hacían cola para acceder a estos espacios si a éstos les habría afectado el agua. Sin embargo, las distintas creaciones han podido visitarse con normalidad, y desde la organización se informa que, ante la previsión de lluvias, «ya estaba todo controlado», aumentado simplemente la atención y el mantenimiento en algunos patios.

Respecto a la afluencia, similar en todos los escenarios, aunque la Casa Góngora y la Diputación tienen más reclamo por el hecho de albergar los dos premiados en esta edición. El equipo madrileño Flor Motion, y su obra Trepidante, en la Casa Góngora; y Thierry Boutemy y su Constelación, en el Patio del Reloj de la Diputación.; aunque también el público ha vuelto a acudir al Museo de la Memoria Botánica de Lisa Waud, en el Museo Arqueológico; a Trabajo de campo, de Mary Lennox, en el Palacio de Orive; y a el Estatismo de PHKA, en el Palacio de Viana.

SEGUNDO PREMIO EN LA DIPUTACIÓN

Los visitantes han vuelto a sorprenderse de la creatividad y conceptualidad de estas obras, como la instalación ganadora del segundo premio, ubicada en el interior de una carpa negra en el Patio del Reloj de la Diputación, realizada con cissus verticillata trepadora, craspedia, narciso de otoño, regaliz y sthypas; junto a otros materiales como focos led, madera, moqueta, tela y tul.

Su autor, Thierry Boutemy ha agradecido hoy a los cordobeses "el cariño con que me han acogido". En declaraciones a CÓRDOBA ha explicó que no hubiera venido a Flora 2019 si fuera tan solo una competición de floristería profesional. "Lo que me gusta de Flora es que es un Festival de arte floral internacional que se comparte gratuitamente con el público, tiene un significado real para mí". Para este artista francés, el segundo premio conseguido, dotado con 10.000 euros, es el primero que gana, pues nunca antes había participado en ninguna competición floral.

Para los que aún no hayan visto su obra, ni las del resto de artistas, Flora 2019 seguirá abierta toda la semana próxima.