El fiscal jefe advierte del retraso en violencia machista en los pueblos

La Fiscalía provincial de Córdoba inició el año pasado los trámites de 2.287 procedimientos de violencia de género (seis cada día) y su fiscal jefe, Juan Calvo-Rubio, explicó ayer que «la situación se mantiene» prácticamente sin cambios respecto al ejercicio anterior, cuando se incoaron 2.330. En un balance de la memoria anual de la actividad y consultado por esta materia en concreto, sin embargo, aludió a diferentes circunstancias que afectan a estos casos y confirmó que «sin duda» hay mucho más retraso en la resolución en los pueblos que en la ciudad de Córdoba, matizando que la diferencia puede ser de meses.

FALTA DE PERSONAL

En este sentido, Juan Calvo-Rubio precisó que «los juzgados de pueblo están muy atrasados en general, la plantilla de funcionarios de la provincia no se ha incrementado en muchísimos años», por lo que «en la mayoría de los sitios consta de cuatro funcionarios, un auxilio judicial, un gestor y dos tramitadores». No obstante, todos los juzgados son mixtos (asumen las causas penales y civiles) y, además, uno de ellos, violencia de género. «Eso es una barbaridad, no se puede tramitar en condiciones», aseguró. En este sentido, opinó que «a lo mejor habría que hacer lo mismo que con lo Mercantil, los sociales o los contenciosos, crear más juzgados, pero en Córdoba capital y no tenerlos en los pueblos», porque «el problema es que se tiende en ocasiones a pretender tener muy cerca de la persona el juzgado, pero hoy, con los medios de comunicación que tenemos y con la movilidad, podíamos pensar que no es lo más adecuado».

LA PULSERA

El fiscal jefe de Córdoba abundó, además, en que «un problema que existe en violencia de género en muchas ocasiones son los dispositivos, las pulseras (para controlar órdenes de alejamiento), que no siempre funcionan de la manera adecuada, sobre todo, en los pueblos». En el caso de los municipios, «no llegan tan fácilmente como llegan a la capital» y luego cuentan con «otro problema fundamental y es que las distancias son mucho más cortas. Hay pueblos tan pequeños que cuando le ponemos 500 metros ya se han salido de ellos», agregó. Según comentó, esta dificultad «se soluciona a duras penas, procurando utilizar la pulsera cuando es imprescindible y asumiendo que habrá muchas más alarmas de las que debería, que hay que comprobar, claro».

MÁS DELITOS SEXUALES

Por otra parte, la memoria de la Fiscalía de Andalucía recoge un incremento de los delitos de contenido sexual en Córdoba y Calvo-Rubio detalló que «hay un pequeño aumento de las agresiones, los acosos, los abusos y el exhibicionismo, mientras que disminuyen muy ligeramente los supuestos en víctimas menores de edad». Así, desgranó que las agresiones sexuales han pasado de 59 a 72; las violaciones, de una a tres; los abusos, de 96 a 108; han bajado aquellos abusos con acceso carnal y con engaño; el acoso sexual ha subido, pasando de ocho procedimientos a 24, y el exhibicionismo ha crecido de los cinco casos del 2018 a los 12 del último año. Por otro lado, se ha producido un incremento de los delitos de corrupción de menores, de dos a siete; los abusos a menores de 16 años se han reducido de 32 a 30; el acoso por telecomunicaciones ha bajado de cuatro a dos, y no hubo procedimientos por exhibicionismo y provocación sexual.

MUERTE POR IMPRUDENCIA

El año pasado el número de muertes violentas investigadas disminuyó en Córdoba pasando de las 25 del 2018 a 17. Sin embargo, las muertes ocasionadas por imprudencias (accidentes de tráfico, laborales, etcétera) subieron de siete a 19. De otro lado, se experimentó un descenso notable en los supuestos de agresiones dolosas y también de lesiones por imprudencia, y Calvo-Rubió reconoció que «algunas veces las cifras nos sorprenden, porque si me preguntan a mí no apreciaría que hay una menor violencia en la sociedad». En esta línea, comentó que «las cifras hay que verlas con cierta distancia», ya que, entre otros factores, la caída puede responder a una bajada de las denuncias. «Hay un desencanto generalizado con la Administración de Justicia que yo justifico en que no funcionamos como deberíamos», indicó el fiscal jefe.

LA ‘FÉNIX’

Consultado por la sentencia absolutoria para todos los encausados en la operación Fénix (que fue recurrida por el Ministerio Público), Calvo-Rubio apuntó que «después del tiempo y del trabajo realizado, deja una sensación que no es la más adecuada y que nos ratifica en lo que siempre decimos: Uno de los graves problemas que tenemos es que la falta de medios se nota, fundamentalmente, en los delitos de corte económico y complejo». La memoria de la Fiscalía recoge «un apreciable descenso» en los delitos contra el patrimonio en la provincia y, entre otros datos, cabe reseñar que los procedimientos relacionados con hurtos se han reducido de 779 a 616; los robos con fuerza en las cosas, de 904 a 755; los robos con violencia, de 453 a 344, y las estafas, de 1.913 a 1.174. De nuevo, el fiscal jefe de Córdoba atribuyó este comportamiento, entre otros posibles factores, a una disminución de las denuncias. «No se consigue una respuesta que dé tranquilidad al ciudadano ni luego, aparte del tiempo que tardamos en dictar la sentencia, conseguimos ejecutarla», lamentó. En este sentido, añadió que «ejemplos como el de Rafael Gómez», que recientemente ha logrado la libertad condicional anticipada por su edad, «no son los más adecuados», y aclaró que «el hecho de que un señor deba ciento y pico millones de euros y haya pagado tan poco y ahí esté es una situación que el ciudadano puede percibir, si no se explica suficientemente, como algo que lo que hace es perder la confianza», indicó, precisando que «la motivación puede ser perfecta jurídicamente hablando». El Ministerio Público se había opuesto a esa puesta en libertad y Calvo-Rubio afirmó que «si hay motivos para recurrir, se recurrirá».

SUSTRACCIÓN DE MENORES

Dentro de la actividad realizada el año pasado por los fiscales en Córdoba también se encuentran otras causas como las enmarcadas en las relaciones familiares, donde se registran delitos como los de abandono de familia, violencia doméstica y sustracción de menores. En este último caso, el fiscal jefe detalló que los procedimientos han pasado de nueve a 20, explicando que no se trata de casos en los que un progenitor no devuelve al hijo al otro tras una visita, sino que «me lo llevo porque decido irme a otro sitio y obviar totalmente el régimen». Los autores de estos delitos se enfrentan a penas de prisión. Calvo-Rubio señaló que, «aunque se hable de guardia y custodia compartida, en la mayoría de las ocasiones los niños se quedan con las madres, a veces porque no se da la guardia y custodia compartida y en ocasiones porque algunos padres no lo piden». De este modo, aseveró que «cuando los padres lo solicitan y ha habido una relación normal con los hijos, en la que han estado implicados, se concede con mucha frecuencia». Atendiendo a esta situación, opinó que «la madre tiene más posibilidades de cometer el delito, porque tiene al niño, y también es verdad que como ahí aparecen los sentimientos, es relativamente fácil que, por la relación o por la mala relación con el padre, consideres que puesto que contigo ha sido malo entre comillas, lo va a ser también con el hijo», aunque matizó que «cada caso es un mundo».

AGRESIÓN A LOS PADRES

En cuanto a los delitos que son cometidos por los menores de edad, entre otros, sobresalen los de violencia doméstica y de género. El fiscal jefe destacó ayer que el número de expedientes por infracciones cometidas en el ámbito familiar ha pasado de los 67 del 2018 al centenar del año pasado. Se trata de agresiones de hijos a padres en la mayoría de las ocasiones. Como valoración personal, apuntó que este incremento, «probablemente, tenga mucho que ver con la violenca que existe en la sociedad, que es más violenta que hace años. Los menores absorben lo que ven». Por otra parte, también se contabilizaron 16 casos de maltrato a la pareja.

VULNERABLES

La memoria del 2019 alude, asimismo, a la atención que por parte de la Fiscalía se presta a colectivos vulnerables, que en ocasiones acuden a ella como «última esperanza» ante la falta de respuesta a sus necesidades por parte de otras administraciones. El fiscal jefe explicó que «es un problema asistencial, de los servicios sociales, que a veces no llegan adonde se les requiera. Puesto que la Fiscalía tiene un papel de defensa de los menores y de lo discapaces, a veces se la ve como el último recurso». En este sentido, recalcó que «a veces hay que recordar a la Administración sus propias obligaciones», pero «es muy difícil que podamos resolver un caso concreto de alguien que no encuentra respuesta en los servicios sociales». Así, reconoció que «cuando hablamos de discapacidad, a veces encontramos situaciones de juzgado de guardia ¿Y qué se hace? Acudir al juzgado de guardia, pero realmente en el jugado o en la Fiscalía no tenemos solución para eso».

LOS CASOS BAJAN

La memoria de la Fiscalía de Andalucía recoge en el caso de Córdoba una disminución, en términos generales, del número de procedimientos iniciados por delito. Calvo-Rubio insistió ayer en la falta de personal, explicando que, pese al leve incremento del año pasado, «necesitamos bastantes más funcionarios hasta llegar a un mínimo de uno por fiscal», ya que ahora la media es de 0,6.