Firmar, pagar y luego... a esperar para vivir

Se llaman Anticipa Real State y son la filial inmobiliaria creada por los fondos de inversión Blackstone, los mismos que compraron la enorme cartera inmobiliaria de CatalunyaCaixa a precio de saldo. Ofrecen alquileres online a través del portal Alquilover. Pisos vacíos a precios de mercado entre los que hay muchos que en otro tiempo fueron ocupados o susceptibles de ello. Eva Witt regresó a Córdoba en diciembre desde Madrid con su hijo de 13 años tras quedarse viuda apenas un mes antes. «Solo tengo la pensión de viudedad, así que necesitaba algo barato y después de mucho buscar, encontré un piso sin muebles en Alquilover que me venía bien», explica. «El 12 de diciembre quedé con ellos, pero vi que había una puerta antiocupa con código que pedí que cambiaran antes de instalarme, volvimos a firmar el 11 de enero y la puerta seguía allí, así que tampoco firmé». Dos semanas después, según su relato, la llamaron para decirle que, si no firmaba el contrato, no podían arreglar la incidencia. Así que firmó un contrato de tres años, pagó el impuesto de transmisiones patrimoniales, un seguro de contenido, 2 meses de fianza y el mes en curso. «Aquello fue el 31 de enero y aún no he podido mudarme», relata. «Tal y como está, me ven desde fuera y ni siquiera puedo pasar los electrodomésticos porque no caben». El problema no es solo la puerta sino que tampoco tiene luz en la vivienda. «Cuando llamé a Endesa, me dijeron que el contador estaba demasiado alto y que para darla de alta hay que cambiarlo porque no cumple la normativa», comenta. «Cada incidencia se notifica en un teléfono de Atención al Cliente de Madrid y luego hay que esperar a que la gestionen, pero yo no puedo estar en un piso sin luz».

Este periódico ha contactado con Anticipa Real State, que aseguran que no han sustituido la puerta aún porque «se ha encargado una a medida porque no se puede colocar una estándar» y calculan que esté para la semana que viene. La entidad afirma que se trata de una incidencia puntual, ya que «las viviendas se entregan en condiciones de habitabilidad». Sobre los problemas con Endesa, aún no tenían constancia. Mientras, Eva Witt y su hijo, en pleno duelo por la muerte de su marido, siguen rodeados de cajas en casa de la madre de ella. «Necesitamos estar en casa ya».