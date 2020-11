Fernando Portal: «Si hay tantos negocios que cierran, al final el dinero no se mueve»

-¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

-Lógicamente al comercio de cercanía le ha afectado más que a otros sectores por las restricciones que hay, que le afectan más al pequeño comercio que a las grandes superficies o a las grandes empresas y luego está la venta online, nosotros no tenemos la capacidad de los grandes para enviar pedidos. Si no fuera porque no estamos repercutiendo el coste de la mensajería y por el aumento de la venta online esto es un sinvivir.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía?

-La competencia con la gran empresa, ya sea centros comerciales o las que trabajan online y el covid también está siendo un problema importante por las restricciones que hay. Luego está el problema a la hora de hacer los pedidos. Estamos trabajando con una incertidumbre que no sabemos lo que va a pasar, si mañana vamos a estar abiertos. Y está el tema de los ERTE y las ayudas económicas que nos llegan, que no sabemos si el mes que viene voy a tener ayuda para pagar la hipoteca. Y ahora mismo el consumo está online. Nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo para adaptar nuestra tienda online.

-¿Qué acciones crees que se deben adoptar desde las administraciones?

-Inversion y promoción del pequeño comercio. El anterior Gobierno del Ayuntamiento se movió mucho en el tema de las luces de Navidad y el comercio del centro y se notó bastante. Ahora ha vuelto a caer porque este año es atípico. Yo creo que deberían invertir en infraestructuas para que los pequeños comercios puedan subsistir porque ahora hay demasiada competencia y los alquileres y las hipotecas son muy altas. Es que no recibimos ninguna ayuda y que bajen los alquileres y las hipotecas es una utopía.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-El comercio en Córdoba es muy importante y si hay tantos negocios que cierran, al final el dinero no se mueve. Ese dinero que va de mano en mano, si pasa solo de mano a centro comercial o a gran comercio, el dinero se va y no se mueve y para evitar una crisis el dinero tiene que moverse y si pasa por un pequeño comercio, ese comerciante después va a cenar a un restaurante cercano y luego ese restaurante compra productos en una tienda local y el dinero se está moviendo pero ahora, así, de tu casa al centro comercial o con compras online ese dinero no se mueve. Es verdad que las grandes empresas y el comercio online tiene trabajadores pero no es lo mismo, los propietarios no están aquí, el dinero no se queda aquí. Si los negocios están abiertos la gente va y compra y el dinero se mueve.

