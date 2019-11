La Feria de los Municipios registra una participación masiva en las diferentes actividades

La tercera jornada de la décima edición de la Feria de los Municipios, que se celebra hasta este domingo en la sede de la Diputación Provincial, ha registrado un lleno total y absoluto de las instalaciones y una masiva participación de público en los diferentes actos celebrados.

La Feria de los Municipios se ha convertido a lo largo de esta década de historia en un escaparate para la difusión de la gastronomía, el patrimonio, el medio ambiente, la cultura y el turismo de los pueblos que integran la provincia. Además, pasear por las dos inmensas carpas instaladas en la explanada es como hacer un recorrido por muchos de estos municipios, ya que en los estands no solo se pueden conocer muchas de sus riquezas, ofertas y valores.

La jornada comenzó en el salón de actos con el programa de radio de Canal Sur Gente de Andalucía, con Pepe Da Rosa, donde vecinos de toda la provincia vivieron en directo este momento. Posteriormente se celebró en el Patio Blanco la presentación de la primera Feria del Serranito de El Carpio, con una muestra y degustación, así como explicaciones de este producto por parte de la asociación Acerca (Asociación de Comerciantes y Empresarios de El Carpio). En toda la vorágine de actividades destaca también la presentación de la exposición de fotografía Mujeres de Torrecampo, de Pilar Condado, así como la demostración de encajes de bolillo de la asociación Las Adelfas, también de esta localidad. La presentación del vídeo promocional de Dos Torres también despertó el interés de numerosos medios de comunicación en la sala de prensa, así como la promoción de la Feria Medieval de las Tres Culturas de Palma del Río.

Participantes en la Feria de los Municipios. Foto: A.J. GONZÁLEZ

La Feria de los Municipios es un espacio en el que los colectivos, asociaciones, restaurantes y productores de cada pueblo dan a conocer sus propuestas actuales y las del futuro, con interesantes primicias, como la de Mil Paladares de la Ñ, que ha lanzado nuevos licores para la próxima Navidad, o los deliciosos quesos de Zuheros, de manos de Los Balanchares. Concretamente, José Rodríguez, que representa a esta quesería, manifestó que «llevamos cuatro años viniendo y triunfando, ya que para nosotros venir a la Feria de los Municipios supone un aumento de las ventas». Con unos lotes a 10 euros en los que entran dos quesos y dos cremas están vendiendo y al mismo tiempo promocionando sus productos, «ya que esta es una forma de difundir nuestras excelencias».

Rodríguez añadió que «te encuentras en esta feria gente que no solo viene de la provincia, sino también de otras regiones, como de Extremadura e incluso de Barcelona, que venían de paso y se han enterado de la feria». Asimismo, matizó que la muestra es un escaparate ideal para difundir los productos de nuestra tierra y al mismo tiempo mantener un contacto con futuros clientes, no solo particulares sino también profesionales que tienen tiendas, supermercados o restaurantes y han disfrutado del sabor de los quesos. De este modo, resaltó que «durante estos tres días ha mantenido contacto con futuros clientes, y no pocos», añadiendo que «tengo la experiencia de otros años de clientes activos que nos han comprado, tras haber tratado con ellos en esta feria».

Productos en un stand de la Feria de los Municipios. Foto: A.J. GONZÁLEZ

Unas vecinas de Córdoba, que acababan de entrar al recinto, comentaron que «yo vengo a por las rosquillas y las magdalenas, que las compré el año pasado y me encantaron», comentó Carmen Luque, del barrio de La Fuensanta. También indicaron que «de esta feria sacamos muchos viajes para disfrutar en la provincia los fines de semana», resaltó otra vecina de Medina Azahara.

Hasta la sede de la Diputación también se desplazaron ayer decenas de autobuses fletados por los ayuntamientos, que iban cargados de vecinos de toda la provincia.

Por otro lado, Pepi Pedraza, del Parque Figueroa, comentó que «venimos todos los años a la Feria de los Municipios, y nos vamos comidas y merendadas». Dijo que echaban todo el día, «ya que disfrutamos de los diferentes espectáculos que se ofrecen desde por la mañana, la música, la pintura, y hemos probado de todo». Con folletos de todos los pueblos, esta mujer, que iba acompañada de su amiga Charo Rodríguez, que habían comprado productos gastronómicos, indicó que «hemos tentado a la suerte para ver si nos toca un fin de semana en una casa rural».

"Una forma interesante de vender"

Manuel Espinosa, y su esposa, Eulalia Díaz, de Cañete de las Torres, manifestaron que «hemos visto una buena organización, donde hemos podido conocer lo más importante de cada pueblo, además de estar todo muy limpio, que es algo fundamental en una muestra». También resalta que «es una forma muy interesante de vender, ya que visitando cada estand podemos saber dónde comprar cada producto».

Paola Poyato, de Luque, que estudia fuera de Córdoba, dijo que «la feria está muy bien y sirve para promocionar lo que tenemos en nuestros pueblos de cara a la capital, aumentando así el turismo en Luque, un sector que tiene mucho futuro, ya que la Subbética supone una parte importante de nuestro patrimonio cultural y turístico». Chacinas Flores, también de Luque, que suelen asistir a este tipo de ferias, ofrecía con gentileza productos ibéricos por doquier, manifestando sus propietarios que «los turistas son los que se dejan de verdad el dinero».

El chef Matías Vega, de Cañete de las Torres, también ofreció una degustación de salmorejo para promocionar el que se celebra en Cañete en Flor.