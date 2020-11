Federico Ríos: «El comercio está muy atacado por la falta de tiempo»

¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

Pues mira, siendo sincero, creo que el sector más afectado ha sido sin duda la hostelería. El comercio, nosotros, durante la pandemia hemos vendido bastante más que lo que estábamos vendiendo en esa época. Quizá los clientes han aprovechado que estaban en casa para hacer las obritas. Cuando estaban las grandes superficies cerradas también nos benefició muchísimo.

¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

Yo creo que los hábitos de vida que tenemos. Antes los barrios y los comercios tenían vida porque normalmente en la familia solamente trabajaba el padre o el marido y la madre se quedaba en casa, hacía las compras en el barrio y el barrio tenía muchísima más vida. Hoy en día, la pareja trabaja todo el día y con la crianza de los niños no queda tiempo para realizar esas compras. Las compras se concentran en el fin de semana, pero tampoco tenemos tiempo porque es para descansar o para el tiempo de ocio y al final las hacemos en grandes superficies o a través de comercio electrónico que es mucho más rápido y no nos priva de nuestro tiempo de ocio. El comercio de cercanía está muy atacado por la falta de tiempo.

¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

Pueden hacer cosas, pueden habilitar aparcamientos, hacer eventos para atraer al público a los barrios pero es que es algo que creo que no está en manos de las administraciones. Las administraciones pueden facilitar la vida del comercio pero es que los hábitos ya están creados e intentar parar el viento con las manos no se puede. Dime qué modelo de negocio de comercio de cercanía tiene futuro si la gente no tiene tiempo para ir a comprar y si cualquier cosa que quieras comprar la puedes comprar en 5 minutos. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a los tiempos y a los hábitos de compra que tenemos todos e intentar subsistir.

¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

A mi me da mucha pena ver los barrios vacíos. La importancia es la riqueza que genera a los barrios y sobre todo la vida que le dan a las calles. Si no hubiera comercio, la verdad es que se empobrece el barrio y la imagen que da es muy triste. No te podría decir en qué se debería reconvertir el comercio pero… al final es vender por valor y servicio, es lo único con lo que puedes competir con el comercio electrónico. Hay que ver si el público quiere eso, un trato más personalizado o qué. Es un mal del comercio físico, no ya del comercio de cercanía.