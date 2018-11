La familia de Rey Díaz recurrirá la denegación de la suspensión cautelar

La familia de José María Rey Díaz recurrirá el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 que deniega la medida cautelar solicitada para suspender la ejecución del acuerdo plenario mediante el que el Ayuntamiento decidió cambiar el nombre de 13 calles, entre ellas la de Cronista Rey Díaz. El letrado que representa a la familia, Juan Francisco Mestre Delgado, tiene quince días para interponer un recurso de apelación ante el TSJA.

El juez no vislumbra «consecuencias irremediables o de difícil reparación» en cambiar el nombre antes de que haya un fallo definitivo. Según el auto, «de estimarse el recurso en sentencia firme, podrían ser repuestas o enmendadas» esas consecuencias, manteniéndose el «statu quo» anterior sin que ese cambio en el nombre sea «claramente productor de consecuencias perjudiciales». El auto, que no entra en el fondo del asunto, se apoya en los argumentos del Ayuntamiento, que considera que el acuerdo del Pleno que se pretende impugnar no tiene carácter «ejecutivo», por lo que «difícilmente» se puede acordar «suspender una toma de conocimiento», «ni su aprobación», teniendo en cuenta que «ni el Pleno tiene competencias para el cambio de denominación», que compete a la junta de gobierno local, «ni el acuerdo impugnado tiene esta naturaleza», ya que es «una mera toma de conocimiento del dictamen» de la comisión de memoria histórica. Tampoco ve motivo para que prevalezcan los intereses de la recurrente sobre los municipales.