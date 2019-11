Facua Córdoba advierte de la venta de entradas para cotillones que aún no tienen licencia

Cuando aún faltan dos meses para la Nochevieja, Facua Córdoba ha advertido este martes de la venta de entradas para cotillones de fin de año en Córdoba, por parte de organizaciones que aún no tienen la licencia obligatoria que expide Urbanismo y que permite la celebración de este tipo de eventos.

La asociación señala en una nota de prensa que ha puesto en conocimiento de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba y de la Delegación de Seguridad del Ayuntamiento de la capital que el restaurante La Casa del Agua ya está ofertando entradas para una celebración el día 31 de diciembre. La Gerencia de Urbanismo de la capital ha confirmado a Facua Córdoba, según asegura la asociación de consumidores, que el establecimiento no tiene actualmente la licencia para realizar la fiesta.

Venta de entradas anunciada en Instagram

Según explica facua Córdoba, la venta de entradas se está realizando a través de una lista de relaciones públicas del restaurante que se anuncia en su cuenta de Instagram, a un precio de 50 euros si se compraba antes del 1 de noviembre y a 60 a partir de entonces.

Facua Córdoba también indica que ni la cartelería que anuncia la fiesta, ni su cuenta de Instagram, ni el reverso de las reservas de entradas detallan la información obligatoria que debe suministrarse a quienes acudan al evento. En este sentido, la asociación recuerda que supone una "vulneración" del artículo 15 de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía.

Facua Córdoba recuerda los derechos de los consumidores

Según Facua, los usuarios tienen, entre otras cosas, derecho "a la devolución de las cantidades satisfechas por la entrada o localidad y, en su caso, a la parte proporcional del abono, cuando el espectáculo público o la actividad recreativa sea suspendido, aplazado, o modificado en sus aspectos sustanciales".

La asociación señala que la falta de información en estos eventos supone que los usuarios estén en una posición de indefensión ya que no se les garantiza la devolución del importe de la entrada si se dan una serie de condiciones, como la modificación de la programación, el exceso de aforo, la no obtención de los permisos por parte del local, etc.

Las entradas deben ser numeradas conforme al aforo

Facua Córdoba recuerda que las entradas o invitaciones expedidas para estas fiestas deberán contar con "el número de orden conforme al aforo autorizado del establecimiento" según recoge el artículo 19 en el Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de la Admisión de Personas en los Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

En el mismo decreto se fija que cuando el aforo es igual o superior a 300 personas, es obligatoria la presencia de vigilantes de seguridad debidamente identificados y cualificados. Además, cuando se cumplan estas circunstancias, se debe contar con un seguro de responsabilidad civil en los términos previstos en el Decreto 109/2005, de 26 de abril, por el que se regulan los requisitos de los contratos de seguro obligatorio de responsabilidad civil en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Facua Córdoba, por tanto, ha solicitado al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía que lleven a cabo todas las actuaciones necesarias en materia de inspección de este tipo de establecimientos. A su vez, exige que se realicen las investigaciones oportunas para un control rígido de estas fiestas.