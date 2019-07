En exposición pública las expropiaciones para el baipás de Almodóvar

El proyecto que cuando esté en marcha podría traer como consecuencia que pasen menos trenes AVE por la estación de Córdoba, el baipás de Almodóvar, ha dado un nuevo paso con el inicio del periodo de exposición pública de cara a las expropiaciones necesarias. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el anuncio mediante el que empieza a contar el plazo durante el que el proyecto se puede consultar con el fin de que los propietarios de terrenos afectados presenten alegaciones.

El plazo que se abre a partir de mañana es de quince días hábiles en los que los afectados por la ejecución de las obras pueden rectificar posibles errores u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación de suelo. La documentación de las expropiaciones puede consultarse en la Subdelegación del Gobierno en Córdoba, en el Ayuntamiento de Almodóvar del Río y en las oficinas de la Dirección de Proyectos de ADIF en Madrid.

El proyecto, que salió a concurso en mayo y que aún no se ha adjudicado, consiste en construir un ramal en Almodóvar para unir las líneas de Alta Velocidad Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga con el fin de ahorrar tiempo en los desplazamientos hacia Málaga y Granada. El proyecto salió a concurso por 15 millones y un plazo de ejecución de 20 meses. Cuando se licitó el baipás, y tras las críticas procedentes de varios sectores, entre ellos, el anterior gobierno municipal, la subdelegada del Gobierno, Rafaela Valenzuela, garantizó que no implicará la reducción de frecuencias, por lo que no perjudicará a Córdoba.