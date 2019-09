Expertos animan al consumo de carne roja por su "carácter saludable" y rebaten su "leyenda negra"

La Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia celebra desde ayer en Córdoba -en el Rectorado- y hasta mañana una nueva edición de sus congresos nacional e internacional, que congrega a más de 350 expertos de estos sectores, que animan al consumo de carne roja por su carácter saludable y rebaten su leyenda negra. Además del uso de los antibióticos, la carne roja ha estado muy presente en la jornada de hoy, donde la SEOC ha respondido a la demanda que hizo la ONU este verano de disminuir su consumo para frenar el cambio climático. La presidenta de la SEOC, María Jesús Alcalde, ha sido tajante en relación a este tema y ha lanzado un mensaje tranquilizador al consumidor. “Tenemos que comer carne de cordero de origen español, porque a veces llegan, alentados por el buen precio que tienen nuestros mercados, corderos de otros países”. Alcalde ha animado “a no tener miedo”, ya que es ”una carne saludable, muy rica” y hay que “recuperar el hábito del consumo”, que se está perdiendo.

“Si comemos carne de cordero, de cabrito o de cordero lechal español, a la vez que consumimos, estamos tirando del sector productor, que está muy quebrantado”. Por ello, considera que los planes de acción para mejorar el sector pasan por “la producción, mejorando la rentabilidad de las explotaciones”, pero también por concienciar “al consumidor de que es una carne saludable, teniendo en cuenta la pirámide de recomendaciones para el consumo”, es decir, dos o tres raciones semanales.

Alcalde ha hablado de “la demonización de la carne roja, que no es tal en el caso del ovino y caprino, porque son animales muy jóvenes que están muy poco engrasados y no tienen esas propiedades malignas, como pueden ser otros de más peso y más engrasados de otras especies u otros tipos comerciales”. A su juicio, “se mete todo en el mismo cajón y se habla del ovino cuando en España los corderos lechales se sacrifican con un mes y los ternascos o recentales, con tres meses, por lo que los dietistas o nutricionistas, a la hora de calificar la carne de ovino como roja, utilizan tablas de composición de corderos británicos, que son animales de más de un año y mucho más engrasados y peores características nutricionales”. Por ello, “no podemos calificar el ovino en su conjunto sino hablar de los tipos comerciales” y “un cordero lechal, de un mes, que solo ha tomado leche, es muy comparable con la carne de conejo o pollo, que son calificadas como blancas”.

Entre los retos a los que se enfrenta el sector, está el uso de los antibióticos a raíz del Plan Reduce. El lema usado en estas jornadas es el “uso responsable de antibióticos: tan poco como sea posible, tanto como sea necesario”. La presidenta de la SEOC señala que “se ha visto que hay resistencia a los antibióticos en los animales, por lo que se está haciendo un esfuerzo para no utilizarlos más allá de lo necesario y hay un mayor control de quien prescribe para que no pueda ser un ganadero haciendo uso de su experiencia, sino que tenga que haber un veterinario que tenga el control y que decida si esos animales deben de ser tratados o no y con qué tipo de antibiótico”.

Respecto a la genética, asegura que “va a permitir animales más productivos en mucho menos tiempo respecto de los criterios de genética tradicional que se empleaban” y que “avanzamos a pasos agigantados”.

Durante su intervención, Alcalde ha asegurado que este año está siendo “especialmente duro” y que el sector ovino “sigue perdiendo peso por el esfuerzo que conlleva y su escasa rentabilidad”. En este sentido, señala que “sobrevive con precios de origen de hace 30 años, mientras que los costes de producción se han disparado”. “Es totalmente necesario que se ponga en valor la carne de lechales, cabritos y corderos españoles, con su calidad y con sus garantías”, ha subrayado. Para desmentir “la leyenda negra de la carne roja”, ha aseverado que “no es un alimento que contenga hormonas y antibióticos”; “no existe un sistemático maltrato de los animales productores de carne”; “no es tan perjudicial para la salud” y aporta “nutrientes”; y “no produce tal deterioro del planeta por el calentamiento global”.

Por su parte, el profesor de Fisiología Animal de la UCO Francisco Requena considera como principales problemas del sector “el bajo precio que tienen los productos hacia el ganadero, la desinformación al consumidor y que debe aumentar el consumo de carne de cordero y de cabrito, ya que en algunas zonas, por ejemplo en Andalucía, no es típico el consumo y el poco que entra viene de fuera y compite con el sector”. Respecto a los antibióticos, el consejo es “que cuando no hagan falta, no se utilicen y cuando hagan falta, que se usen pero por prescripción veterinaria”.

La delegada de Agricultura de la Junta, Araceli Cabello, que ha participado en la jornada de hoy, ha recordado que en Andalucía “somos líderes en producción de ovino y caprino”, que supone el 14% y el 17% de la producción respecto al resto de España, siendo Córdoba la primera en ovino. Además, la provincia está por encima de la media en caprino y cuenta con tres Ifapas y una escuela de maestros queseros. Cabello asegura que la Junta ofrece continuamente su “apoyo integral” al sector, no solo el técnico sino “colaborando con las asociaciones ganaderas”. La Junta trabaja también, según ha indicado, “para que todas las provincias queden libres de brucelosis”. Cabello considera “básico” realzar la comercialización. Sus consejos son “estar asociados para hacernos más fuertes frente a los competidores, fomentar el consumo, ya que, aunque somos líderes en producción, el consumo está por debajo de lo que necesitamos, y poner la lupa en la internacionalización”. También considera fundamental “apostar por la investigación, innovación y el desarrollo”.