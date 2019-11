Expertos alertan de posibles catástrofes por fuego o inundaciones en la Sierra de Córdoba

“Lo decimos todos los que estudiamos el riesgo de incendio. No es un secreto. Estamos esperando un fuego en las próximas décadas en La Sierra en el que… se va a armar. Luego la Justicia, como debe ser, intervendrá cuando haya muertes, pero ya será demasiado tarde”, Así de contundente se mostraba esta mañana el técnico de Participación y Prevención Social del Infoca en Córdoba, Iván Luque Marín, confirmando el duro análisis que también ofreció el doctor ingeniero de Montes e investigador de la UCO Juan Ramón Molina Martínez. “La catástrofe la venimos anunciando. Ojalá no ocurra, pero no va a ser así”, ha advertido Molina.

Ambos expertos abrieron la jornada Riesgos medioambientales en nuestra ciudad ante el cambio climático, con la que la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara ha iniciado su 16ª Semana Vecinal. El escenario escogido para la jornada ha sido, para recalcar el espíritu del encuentro, ha sido el Parque Periurbano Los Villares, concretamente el Centro de Recepción de Visitantes (CRV) y el restaurante del cámping, explica la federación en una nota de prensa.

Así, en el salón de actos del CRV-Los Villares los expertos Molina y Luque dieron cuenta de cómo el riesgo potencial con el cambio climático en los incendios forestales se está disparando en la Sierra de Córdoba por razones como el propio aumento de la temperatura en curso unida a la ya fuerte presión de la población existente, en un entorno “muy complejo” por la presencia de edificaciones, vehículos, vías que pueden verse colapsadas en caso de emergencia, falta de planes y de concienciación y no desarrollarse la normativa para los planes de autoprotección (de reglamentación municipal) y los planes de prevención de Incendios Forestales, que regula la norma autonómica.

Así, el Laboratorio de Defensa contra Incendios Forestales del Departamento de Ingeniería ha detectado problemas como la “alta inflamabilidad de los setos de las urbanizaciones de la Sierra, una reducción de la humedad media del matorral con el cambio climático del 18%, daños económicos sobre los terrenos forestales incrementados según los escenarios entre un 6,05% y un 25,99% y un coste de los medios destinados a la extinción del incendio forestal medio en más de un 65%.

No es por alarmar, pero…

También la segunda parte de la jornada, centrada en los riesgos por inundaciones ante lluvias torrenciales, ha tenido un alto contenido divulgativo, informativo y de concienciación, con serias advertencias de los expertos, sin que “la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara quiera ser alarmista. No es nuestra intención. Lo que sí queremos es que los ciudadanos conozcan los riesgos y se tomen medidas”, consideró Antonio Toledano, presidente de Al-Zahara, al presentar la segunda mesa redonda: El agua como amenaza.

Al respecto, Rafael Poyato Salamanca, jefe del Servicio de Actuaciones en Cauces de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG); y Rafael Ruiz Jiménez, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, han explicado los riesgos que existen ante eventuales crecidas del Guadalquivir o el desbordamiento por aguas torrenciales de cauces secos y arroyos. Así, se han explicado actuaciones que la CHG como la confección de mapas de riesgo de zonas inundables según meticulosos parámetros y cálculos, apuntó el ingeniero jefe Rafael Poyato, que destacó también la necesidad de planes de gestión de inundaciones en los que deben participar las administraciones y tener previstos planes de contingencia en la ciudad (identificación de puntos críticos, plan local de Protección sistemas urbanos de drenaje sostenible, mantenimientos de cauces urbanos, adaptación del PGOU a las directrices contra inundaciones de la UE, etcétera.

La jornada, en cuya organización colaboró la empresa Domus Beticae SL, cogestora de las instalaciones del parque con la titular del mismo, la Consejería de Agricultura de la Junta; ha tenido una participación de más de medio centenar de representantes AAVV y vecinos y ha contado también con la asistencia del teniente de alcalde de Urbanismo, Salvador Fuentes; el concejal socialista y expresidente de Al-Zahara, José Rojas, y el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia. El encuentro culminó con un almuerzo vecinal en el cercano restaurante del cámping de Los Villares Sierra de Córdoba, también gestionado por la empresa Domus Beticae.

La Semana Vecinal tendrá continuidad el próximo martes con la concentración reivindicativa y la presentación del manifiesto La Periferia existe. Plan 20-30 (día 19, a las 17.00 horas, en el templete del Bulevar del Gran Capitán); la mesa de trabajo sobre “Movilidad Sostenible” con el concejal delegado de Movilidad, Miguel Ángel Torrico, y la exconcejala y gerente de Aucorsa, Ana Tamayo (el miércoles día 20 de noviembre, a las 19.00 horas, en la Casa Ciudadana); y la charla-debate sobre “Seguridad en Espacios Públicos”, con la participación del intendente de la Policía Local de Córdoba, Rafael Foche, y el especialista en Arquitectura Aplicada Francisco Crespo, el viernes día 21 de noviembre, también a las 19.00 horas y en la Casa Ciudadana.

Los actos de la Semana Vecinal 2019 se cerrarán el sábado día 23 con la gala de entrega de los Cervatillos de Plata (a la directora del Museo Arqueológico y Consejo Social, María, Dolores Baena; al empresario de cines de verano Martín Cañuelo, a la vocalía juvenil de la AVV. Valdeolleros y al colectivo Yayo-flautas) así como a sendos reconocimiento por su 25 aniversario a la AV Capsaba y por el medio siglo de existencia de la AV Al- Andalus. , poniendo fin a un ciclo que está abierto a la asistencia y participación “de todos los ciudadanos, no solo de los miembros de las asociaciones de vecinos o de la Federación”, recordó recientemente en la presentación de la semana vecinal Antonio Toledano, destacando la profundidad y oportunidad de los debates programados.