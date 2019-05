Exigen a Endesa que resuelva los problemas eléctricos del casco antiguo

La Asociación de Vecinos La Medina, que agrupa a vecinos y empresarios de la zona de los alrededores de la Mezquita, ha organizado esta mañana una concentración en la plaza de Santa Catalina para reclamar a Endesa que resuelva el problema del suministro eléctrico en la citada zona.

Según ha explicado la presidenta de la asociación, Lourdes Martínez, ha explicado que son frecuentes los cortes de luz en la zona que perjudican a los negocios que tienen que dejar de prestar sus servicios en una zona eminentemente turística. "La gota que colmó el vaso fue el pasado día 23 de mayo cuando sufrimos un corte de casi cuatro horas", apuntó la presidenta, que añade que esa anomalía provocó que no se pudieran atender numerosos grupos organizados, que los restaurantes no pudieran atender a sus clientes, que los vecinos no pudieran sacar los coches de las cocheras, "fue una auténtica escabechina", concluye. Además, indicó "hasta en la Mezquita tuvieron que trabajar con un generador".

Asegura Lourdes Martínez que estos problemas se vienen produciendo desde el año 2015 y que se ha puesto en conocimiento de Endesa y del Ayuntamiento en reiteradas ocasiones y señala que desde la compañía eléctrica se han desplazado hasta la zona y ha llevado a cabo pequeños arreglos que no han resuelto la situación. La presidenta de La Medina indica que en la plaza de Santa Catalina hay dos transformadores que están malas condiciones y que han sido reparados varias veces, pero el problema continúa.

Por todo ello, desde la asociación de vecinos y empresarios reclaman a Endesa que se haga cargo de mejorar la línea y de los daños y perjuicios que estos cortes originan, "sobre todo los de las roturas de maquinaria y electrodomésticos, porque la falta de atención a los clientes no se puede cuantificar".

En la protesta han estado presentes representantes de varios partidos políticos, entre ellos PP, Ciudadanos y Vox a los que también les han pedido su implicación en el asunto. También ha acudido la responsable en funciones de infraestructuras, Amparo Pernichi, a la que aseguran desde la asociación que ya habían informado de esta problemática.

La asociación ha puesto el asunto en manos de un abogado y un perito para que hagan una evaluación correcta de los daños causados y estudien las acciones a seguir a partir de ahora.