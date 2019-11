«Este premio me emociona porque sufrí la homofobia»

En pleno rodaje de una nueva película, el actor cordobés Fernando Tejero ha recibido este reconocimiento con mucha «emoción» porque, asegura, «yo sufrí la homofobia», aunque le parece «lamentable» que haya que seguir reclamando derechos humanos.

-¿Qué significa para usted ser reconocido por transmitir un mensaje de normalización y tolerancia respecto a la libertad sexual?

-Es uno de los premios más significativos que me han dado y me lo tomo a nivel personal. Por un lado, me alegro mucho, pero, por otro, me parece lamentable que todavía tengamos que estar reclamando algo tan natural como son los derechos humanos, y que aún se siga cuestionando a las personas por su tendencia sexual y su forma de amar. Me emociona este premio porque yo he sufrido en mis propias carnes la homofobia y me traslada a lo vivido. Yo he sufrido de tartamudez por no poder expresarme como quería.

-¿Qué le parece la polémica que ha surgido en torno a estos premios, al ser considerados unipersonales, que no cuentan con el apoyo de los colectivos LGTBI y se hacen con dinero público?

-Desconozco completamente esa polémica. De hecho, en la carta que me enviaron aparecían como colaboradores el Ayuntamiento y la Diputación, e incluso la Junta de Andalucía. Más allá de cualquier ideología política o polémica, recibo este premio con todo el cariño del mundo y ojalá todas estas reivindicaciones algún día sean una anécdota

-¿Qué le diría a los que aún temen reconocer su homosexualidad?

-Que la libertad es lo más bonito que hay, y si alguien no se quiere a sí mismo tal y como ha nacido nunca será libre y feliz. Yo estuve muchos años callado por los prejuicios y un día le di la espalda al dedo acusador, a la represión, y a partir de ahí empecé a ser feliz. En este aspecto, me preocupa mucho la reacción de los jóvenes.

-¿Queda mucho por hacer en este sentido?

-Sin duda y, sobre todo, mientras en el Parlamento de un país democrático haya políticos que todavía nos cuestionen. Yo estoy a favor de la libertad de expresión, siempre que no sirva para humillar y condenar a nadie.

-Entre los premiados figuran ministros como Grande Marlasca o diseñadores como Palomo Spain. ¿Cree que destacar a grandes personalidades puede ayudar a la normalización?

-Absolutamente. Si me alegro en ocasiones de ser un personaje popular es en estos momentos en los que mi rostro sirve para normalizar estas situaciones.