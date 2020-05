«Estamos trabajando para abrir los patios en otoño»

-En los últimos años la Fiesta de Los Patios se debate entre su espíritu abierto al mundo y el que todo el mundo a la vez… no puede ser. ¿Dónde está el punto medio?

-La Fiesta de los Patios, a punto de llegar a su centenario, en 2021, debe adaptarse a los nuevos tiempos para evitar morir de éxito. Los Patios son una de nuestras principales señas de identidad, un pilar fundamental de la marca Córdoba como destino turístico, y hay que mimarlos mucho, cuidarlos y trazar actuaciones que nos permitan que el sentido de la fiesta no se distorsione, como el hecho de que las citas sean previas y las visitas ordenadas. Pero Los Patios pueden mostrarse de diferentes formas, con visitas virtuales, con una apertura sostenida en el tiempo... Así se está haciendo desde diferentes vías en estos días de confinamiento, en los que va a ser imposible disfrutar en vivo de estos recintos. Es sólo cuestión de repensar el formato y encontrar ese punto medio. Desde la delegación de Turismo situamos a Los Patios como uno de nuestros principales reclamos, como no podía ser de otro modo. Vamos a fomentar que se cuide la fiesta y no se pierda su esencia, más aún ahora que el destino Córdoba se va a promocionar como una ciudad para pasear, lejos de aglomeraciones, sin prisas, para disfrutar...

-¿Le parece bien un certamen de Patios en otoño, aunque sea fuera de concurso y complementario a un programa más amplio, como el de Flora?

-Desde el Ayuntamiento se está trabajando para que se pueda proceder a la apertura de los patios en otoño, incluso haciéndolos coincidir con el certamen de arte floral contemporáneo Flora. Ambos son compatibles y ambos se pueden complementar bien. El trabajo incansable de los cuidadores de los patios, que son los verdaderos artífices de que Córdoba cuente con un Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, reconocido allí donde vamos como un valor único de esta ciudad, debe ser potenciado en cualquier momento, incluso más allá de la época de mayo, que es a lo que estamos acostumbrados. Las circunstancias no permiten que podamos disfrutar de ellos ahora pero... ¿por qué no hacerlo más tarde?