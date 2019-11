Navidad en Córdoba: el espectáculo de luz y sonido de Foro Romano se inaugurará el 5 de diciembre

Bueno pues ya vemos lo simple que será y el "quiero y no puedo" en el que se convertirán las luces de Foro Romano. En vez de pensar un lugar único y original para recrear un gran espectáculo (las Tendillas sería perfecto para lucirse con un gran montaje espectacular y único) es más facil el "culo veo culo quiero" de Málaga. ¿Qué hay en el centro de Córdoba que se parezca a Larios? Pues Foro Romano... pues ya está, para qué vamos a rompernos la cabeza y querer hacer algo original de verdad.. Entre Larios y esto no hay color, es como comparar un transistor con un satélite espacial. Muchos se habrán quedado a cuadros viendo este diseño ñoño y simple. Pues nada, es lo que pasa cuando no se cree en lo que se hace, ni se está convencido y solo se quiere contentar a los comerciantes para quedar bien por 4 votos copiando algo de otro sitio (como si con esto fueran a vender más...). Bonito es porque todo lo llamativo y nuevo es bonito pero que nadie piense que esto se va a convertir en una atracción turística a nivel andaluz o nacional (como sí lo es Larios) más allá de la gente de los pueblos que decidan dar una vuelta, como siempre, por la capital y ya de paso ver esto. Y por supueso los comerciantes no van a vender más que cualquier Navidad, porque el problema del comercio no son las luces de Foro Romano, es algo más profundo como los cambios de hábitos de consumo y el "ecommerce" que muchos no saben ni lo que es, y lo que es peor, se niegan a ver.