Las escuelas de verano no podrán abrir el día 1 de julio

Nueva denuncia de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Córdoba. La concejala de Servicios Sociales, Eva Timoteo, que ayer dijo de que el servicio de ayuda a domicilio está "en el aire", ha anunciado hoy que las escuelas de verano no podrán abrir el 1 de julio como estaba previsto. Es más, la previsión es que no lo hagan al menos hasta la segunda semana de julio, según ha informado la actual responsable del área. Por contra, respecto al servicio de la ayuda a domicilio que criticó ayer ha indicado que ya se ha encauzado el problema y que la prórroga del contrato se va a hacer efectiva en tiempo y forma.

Sin embargo, Timoteo ha explicado que es imposible que las escuelas de verano, que darán servicio a 2.000 niños de la capital cordobesa, abran el 1 de julio como estaba previsto y anunció la semana pasada, a solo un día del final del plazo de solicitud, el entonces concejal Juan Hidalgo. La edil de Cs ha lamentado no poder anticipar una fecha de apertura de este servicio municipal, porque está pendiente un trámite de audiencia de 15 días que ayer por la tarde aún no había comenzado. "Nuestra intención es gestionar los trámites lo más rápido posible", ha asegurado, al tiempo que ha explicado que ha hablado con el concejal de Hacienda, para que lo tramite con urgencia, a pesar de lo cual es improbable que dé comienzo antes de la segunda semana de julio. La concejala de Cs considera que ha habido "desidia" en la tutela administrativa del expediente, pese a ser un asunto sensible en tanto en cuanto da servicio a los madres y padres que siguen trabajando en julio y no tienen a nadie con quien dejar a sus hijos, ya sin colegio.

RÉPLICA DE IU

El exconcejal de Servicios Sociales, Juan Hidalgo (IU), ha criticado hoy por "irresponsable" a su sucesora en el cargo, Eva Timoteo, y ha lamentado que la edil de Cs no aceptara su ofrecimiento para hablar el día 17, después de la investidura, y que se haya perdido esta semana para continuar con la tramitación del expediente de las escuelas de verano. En esta línea, el exedil ha afirmado que empezó a tramitarlo el 24 de enero y que la últimas subsanaciones se hicieron en abril. Hidalgo ha reconómico que el parón electoral afectó a la tramitación, pero asegura que lo dejaron todo preparado para que el nuevo concejal pudiera continuar la tramitación el mismo día 17, de modo que las escuelas de verano pudieran empezar el mismo día 1 de julio.