Coronavirus en Córdoba: Las escuelas infantiles ven "insuficientes" las ayudas de la Junta y defienden que educan desde casa

Las escuelas infantiles cerraron sus puertas a cal y canto por el coronavirus, igual que el resto de colegios e institutos de toda España, el pasado 14 de marzo, pero como el resto de enseñanzas, mantienen su actividad, en contacto directo con las familias y los niños a través de las plataformas online.

[Sigue aquí en directo las últimas noticias sobre el coronavirus en Córdoba]

Pero en esta situación de confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus, las escuelas infantiles se sienten las «olvidadas» del sistema educativo, «cuando estamos trabajando igual que en otras etapas y pedimos el mismo trato», dijo ayer a este periódico Rosario de la Peña, presidenta de la Coordinadora de Escuelas Infantiles, una de las patronales del sector.



Ayer, la Junta lanzó un comunicado en el que anunciaba que a Consejería de Educación y Deporte «ha establecido una línea de subvenciones para los centros de educación infantil adheridos al Programa de Ayudas a las familias por un valor superior a los 15 millones de euros mensuales, como medida de apoyo al mantenimiento de esta red de centros y en el marco del Decreto-Ley 4/2020, de 20 de marzo, de medidas urgentes en el ámbito educativo como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el Coronavirus». Con ello, la Consejería aportará el 86,2% del coste de la atención socioeducativa, ya que las familias no pagarán mientras dure el estado de alarma.

Rosario de la Peña calificó de «bochornoso» este anuncio de ayudas, ya que «no es un fondo nuevo, es el mismo dinero que daban antes, que lo han cambiado de sitio, ya que solo cubre el 86% de la plaza, y las familias no van a aportar nada». Además, explica, "ponen condiciones", como que «se mantenga por la entidad beneficiaria la plantilla de trabajadores del centro en las mismas condiciones laborales y durante el tiempo que se mantenga la no prestación del servicio, así como el abono de los salarios y seguros sociales».

La responsable de la coordinadora dice que «esto nos lleva a la muerte, no podemos mantener una plantilla con el 86% de los ingresos, deben asumir el coste total porque damos plazas públicas». De la Peña insistió en que ve bien que la Junta haya decidido que las familias no tengan que abonar el precio de la escuela en estos meses, ni el comedor o el aula matinal, pero «somos un servicio público gestionado en manos privadas y no podemos asumir solos el coste». De las 240 escuelas infantiles de la provincia de Córdoba, más de un 69% son centros privados adheridos al programa de ayudas de la Junta.



Por su parte, la asociación andaluza Escuelas Infantiles Unidas, otra patronal del sector, reclama que «la Junta abone al menos 209,16 euros por alumno, lo que ya supondría un 25% menos de nuestros ingresos mensuales, lo que sería una solución parcial y no se cubrirían todos los costes, pero al menos se podrían mantener los centros activos».

TAMBIÉN EDUCAN DESDE CASA

La presidenta de CEI-A, Rosario de la Peña, defendió también que «los profesionales de las escuelas infantiles de Andalucía (etapa educativa de 0 a 3 años) siguen trabajando mano a mano con las familias para continuar con el trabajo educativo que se realiza desde los centros», a través de fichas, canciones, vídeos, recursos y consejos a las familias.

La presidenta de CEI-A añade que “ahora que han tenido que cerrar sus puertas, los centros de primer ciclo de educación infantil adheridos se han abierto de par en par a las familias para seguir contribuyendo al crecimiento de los pequeños en una etapa fundamental para su desarrollo. Porque su labor ha sido, y será siempre, la de educar, no la de guardar niños”.

Para la representante de los centros, “esta labor desde casa tiene aún más valor, ya que no podemos olvidar que las escuelas infantiles aún no conocen la ayuda que van a recibir por parte de la Administración para hacer frente a la conservación de los empleos durante el tiempo que dure el cierre de los centros”. Por ello, “hemos querido lanzar una campaña informativa, porque no sólo se está trabajando desde casa en los colegios e institutos, también desde las escuelas infantiles”.