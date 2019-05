La escuela de pilotos usará Sevilla para los vuelos nocturnos de forma temporal

El grupo finlandés Patria ya está preparando su llegada al aeropuerto, donde abrirá una escuela de formación de pilotos el próximo 2 de septiembre, iniciativa que aumentará la actividad de las instalaciones reformadas hace nueve años y que aún siguen infrautilizadas. Desde el 30 de abril está en Córdoba Michael Hirvonen, que será el encargado de este centro de formación. A pesar de las ventajas que ofrece el aeropuerto de Córdoba a la empresa, uno de sus hándicaps es la falta de un sistema que permita los vuelos nocturnos, que Hirvonen espera que se solucione «antes de que acabe el año», ya que, «si no es así, tendremos que ir a Sevilla, pero esperamos volar aquí».

Cuando Patria anunció la decisión de trasladar a Córdoba el entrenamiento de pilotos civiles del aeropuerto de Tampere, ubicado en Pirkkala (Finlandia), donde mantendrá la formación teórica y la capacitación en simuladores y en varios motores con la flota de avionetas bimotor DA42, la Subdelegación del Gobierno explicó que iba a tratar de acelerar los vuelos nocturnos. El aeropuerto está a la espera de la implantación del sistema de aproximación instrumental (navegación por satélite), prevista para el 2020 y necesaria, junto con la ampliación de horarios. AENA ya dijo entonces que el sistema hace falta para que el aeropuerto tenga vuelos nocturnos y que su apertura de noche dependerá de la demanda. Hirvonen explica que «queremos volar aquí porque es parte de la formación y los alumnos necesitan hacerlo» y, «si no pudiera ser, veríamos si podemos en Finlandia, que no es muy buena opción, o en Sevilla, que es mejor». El responsable de la escuela desconoce cuándo habrá vuelos nocturnos. «Esperamos que para finales de año, pero no podemos saberlo, depende de AENA», afirma. AENA, por su parte, está a la espera de que Enaire termine el procedimiento para implantar la navegación por satélite.

Las clases empezarán con entre 12 y 24 alumnos. Su objetivo es que el año que viene haya entre 40 y 50. Esos aspirantes a piloto proceden de Finlandia y de otros países, entre ellos, Kazajistán. La intención de Patria es que en el 2020 haya también alumnos de Córdoba, aunque Hirvonen reconoce que uno de los inconvenientes es el precio, que no descarta que baje en los próximos años. Según explica, «si eres un estudiante particular, son 120.000 euros, pero, si una aerolínea financia tu formación, es mucho más barato». La escuela empezará con cinco o seis profesores y en el 2020 habrá diez.

Un curso completo dura entre 18 y 20 meses, aunque la parte de formación que se impartirá en el aeropuerto de Córdoba necesita entre cuatro y cinco. Una de las ventajas que tiene la escuela es que los alumnos suelen trabajar después para aerolíneas como Finnair, Nordic Regional Airlines y Air Astana. Es más, la compañía tiene «exalumnos que están trabajando actualmente con, por ejemplo, Ryanair, Volotea o Norwegian», señala. La idea de Patria es iniciar un curso «cada dos o tres meses», aunque «este año solo comenzará el del 2 de septiembre, no habrá otro en noviembre, pero ya en enero y luego en marzo, mayo, julio y septiembre, sí». Las clases empezarán «al amanecer y los alumnos irán a preparar los vuelos a las 7.00 u 8.00 de la mañana para que cuando salga el sol estén listos», explica. «Volaremos durante la mayor parte del día y acabaremos cuando se ponga el sol», añade. La flota que llegará al aeropuerto estará formada por seis aviones Diamond Aircraft DA-40 NG de cuatro plazas. «Ahora mismo tenemos cuatro aviones en Finlandia y dos nuevos que van a salir de la fábrica, por lo que traeremos esos seis aquí este año, puede que todos en agosto, pero, si no todos, al menos cuatro llegarán ese mes y el resto, antes de finales de año».

El perfil de los alumnos que aspiran a piloto es el de personas «con aptitudes suficientes en matemáticas, inglés, física, que gozan de buen estado de salud». De momento, la mayoría son hombres. En Córdoba habrá este año solo una mujer y en Finlandia hay siete.