«Es llamativo y preocupante el aumento de abusos a menores»

El fiscal jefe de Córdoba, Juan Calvo-Rubio, es oriundo de Aguilar de la Frontera (1960) y se licenció en la primera promoción de Derecho de Córdoba. Ha desarrollado la mayor parte de su actividad profesional en Málaga, donde fue coordinador de medio ambiente en su última etapa. Desde marzo del 2015 ejerce su labor en esta provincia. En esta entrevista comenta algunos resultados destacados de la Memoria de la Fiscalía de Andalucía (2018) relativos a Córdoba.

-Uno de los hitos del año pasado fue el traslado a la Ciudad de la Justicia, ¿ha sido un avance importante?

-La Administración de Justicia, tradicionalmente, tiene escasez de medios. La Fiscalía, en particular, aún más. Aquí las instalaciones son magníficas. Otra cosa distinta son los medios materiales, tecnológicos y personales. Ahí andamos muy escasos.

-¿Cuántos fiscales serían necesarios en Córdoba para trabajar en mejores condiciones?

-Dependiendo, lógicamente, de cuántos funcionarios vaya acompañando. Tenemos mucha escasez de medios personales en cuanto al resto de funcionarios. Cuatro o cinco fiscales, siempre y cuando vinieran acompañados de casi el doble de funcionarios, de tal manera que alcanzásemos la ratio de, qué menos, un funcionario por fiscal. Estoy hablando de un empleado por jefe. Aquí no solo no tenemos eso, sino que tenemos la mitad. Eso nos supone unas trabas muy grandes, porque no podemos desarrollar lo que realmente podríamos hacer. Desde el 2001 la plantilla de la Fiscalía en toda España ha crecido casi un 50% y en Córdoba, un 15%.

-La implantación del nuevo modelo de oficina se sigue retrasando, ¿cómo les afecta?

-Como siempre, negativamente. Lo que está previsto en la oficina de la Fiscalía es convertir los refuerzos estructurales en plantilla, pero no un aumento de plantilla. Está previsto un aumento de un funcionario. De una plantilla de 33 fiscales, que me aumenten un funcionario cuando todavía tenemos menos de la mitad de funcionarios que de fiscales viene bien, pero no soluciona absolutamente nada.

-Al hilo de esta situación, hace semanas se suspendió el juicio por los cursos de formación debido a la falta de juez, ¿cómo afecta esto a la Justicia?

-Es una muestra más de la escasez de medios y, a veces, la sensación que se traduce en todos, incluidos los que vivimos dentro, es que no hay mucho interés en que esto funcione. Efectivamente, tenemos el juicio de los joyeros, que estaba previsto desde hace mucho tiempo, llevamos mucho retraso. Para la mayoría de las personas es inadmisible que un juicio se esté celebrando al cabo de tanto tiempo, no es razonable. El juicio de los cursos de formación estaba previsto para octubre. Necesita un juez de apoyo y, si no lo nombran, se suspende. Es desesperante.

-Entrando en materia, la memoria apunta a una subida importante de delitos contra la libertad sexual.

-Sí, eso sí.

-¿A qué puede deberse, porque además cita 32 casos de abusos a menores de 16 años, está en la línea de otros años?

-Se aprecia un aumento en los casos de abusos a menores. El por qué, educación… No lo sé. Desde luego, es llamativo y preocupante. Las autoridades deben tomar cartas en el asunto. Se trataría de que hubiera prevención. A mí me ha llamado la atención cuando he venido a Córdoba la cantidad de delitos de este tipo que hay. Lo vemos con mucha frecuencia, porque son muchos los juicios.

-Además, la mayoría de estos delitos se dan en el ámbito familiar.

-Sí. Por eso digo que ahí hay algo de tipo sociológico, educacional, no lo sé exactamente, pero hay algo que está fallando.

-En el 2017 fueron incoados 305 casos de violencia doméstica y de género, y en el ejercicio pasado, 181. ¿Este descenso sí sería positivo?

-Toda disminución de delitos es positiva siempre. Lo que no podemos, con un periodo de un año solamente, es establecer una tendencia. Hay que esperar más tiempo para ver lo que sucede. El hecho de que haya variaciones a veces no depende de la realidad de los delitos, depende de la realidad de la denuncia. Y no siempre se denuncian todos los delitos que se cometen.

-El mismo documento describe como «muy preocupante» la cifra de robos violentos, porque se contabilizaron 433 incoaciones en el 2018.

-Todos los delitos son preocupantes. Pero, obviamente, los que son con violencia suponen una preocupación mayor. ¿A qué es debido? Creo que no se puede negar que la sociedad en general es más violenta que hace años.

-Asimismo, incluye 1.905 casos de estafa en Córdoba, un dato sobre el que añade que «parece excesivo». ¿Esta cifra se relacionaría con la crisis económica?

-A nivel personal se me puede ocurrir que, de alguna manera, hemos perdido los valores que tenían nuestros padres. Antes hablábamos de respeto a los mayores o a los niños, de lo que se presumía era de honradez y aquel que se dedicaba a la delincuencia era denostado. Hoy da la sensación de que es lo contrario. Tenemos a determinados personajes que lo único que han hecho es cometer un delito y están en la prensa y en la televisión todos los días. Tendemos a quitar importancia al delito.

-En cuanto a menores, entre otros aspectos sobresalen 67 expedientes por violencia doméstica y de género, y la memoria destaca, en líneas generales, el aumento del número de mujeres que son autoras de los delitos.

-La sociedad hoy es más violenta que antes. Y eso se plasma en todos los aspectos. Antes el papel de la mujer era distinto en la familia y parece que, de alguna manera, que no digo que esté bien, estaba más apartada, era más sumisa y, entre comillas, se hacía ver menos. Hoy se hace ver más, lo cual está fenómeno. Pero a lo mejor nos estamos equivocando en la forma de hacerse ver. La forma de hacerse ver no puede ser imitar al varón en la violencia.

-¿Estos casos de violencia de menores van en aumento?

-Ahora mismo apreciamos que hay un cierto aumento. No sabemos si es una cuestión puntual o una tendencia.

-También sobresalen los nueve expedientes de acoso escolar contabilizados y subraya que muchos tienen como autores a menores de 14 años, ¿hay ahora más acoso en los centros educativos?

-Sí, porque la violencia de la que hablamos se observa desde muy pequeños. Esa violencia aparece cada vez a edades más tempranas y se traduce en el caso del acoso, lógicamente, entre ellos mismos, entre menores provocado por menores de 14 años, con lo cual las únicas medidas que se pueden adoptar no son de reforma, sino de protección.

-En su opinión, ¿el dato es preocupante pese a tratarse de una cifra pequeña?

-Todo lo que sea una situación que genera violencia es muy preocupante, sobre todo, cuanto más temprana sea la edad a la que aparece. Es preocupante que haya situaciones de acoso de menores, de violencia doméstica de menores, de violencia de género entre menores. Podemos pensar que la violencia de género era un fenómeno de nuestros padres porque tenían una concepción distinta del hombre y de la mujer. La realidad nos está demostrando que no tiene nada que ver con eso, que es algo mucho más profundo y, desde mi punto de vista, mucho más educacional. Cuando está apareciendo en menores y no somos capaces de evitarlo, estamos haciendo algo muy mal. Sigo insistiendo en la pérdida de valores. En los colegios se tendrá que volver a dar otro tipo de enseñanza en el que se incluyan los valores, vengan de donde vengan.