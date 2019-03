«Es increíble el repunte de la violencia de género en menores»

El servicio de acompañamiento psicológico a las víctimas de violencia de género que el Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental mantiene desde el 2014 con la Policía Local acaba de recibir uno de los premios Meridiana 2019 que concede el Instituto Andaluz de la Mujer. Antonio Agraz, presidente de la delegación en Córdoba de este colegio de psicólogos, tiene una amplia trayectoria en la defensa de la igualdad de la mujer, tanto desde los equipos de orientación educativa como desde el Instituto Andaluz de la Mujer, donde trabaja desde el 2000.

-Acaba de recibir el premio Meridiana, ¿qué supone para el servicio que presta?

-Es muy importante este premio, por ser de los más destacados en el tema de igualdad y violencia de género. Pensamos que esto es un respaldo muy importante al colegio porque apostamos por este servicio en el 2014, cuando nadie daba nada por él y creíamos que era vital que las mujeres pudieran estar asistidas por un psicólogo en las sedes policiales. Tuvimos un buen respaldo por Ana Tamayo, en aquella época concejala de Igualdad, y luego vimos cómo en la Policía, que al principio creía que íbamos a ser sus rivales, vieron que íbamos a ayudar a las mujeres para que la denuncia fuese más fácil, que se sostuviese en el tiempo, e incluso llegaron a reconocernos esta labor con un premio.

-Este servicio es pionero en España, ¿lo han creado en otras provincias?

-Ahora mismo no, solo lo tenemos en Córdoba, en la capital, y únicamente con la Policía Local. Y no sé si es que la gente no comprende que, en los primeros momentos, una atención psicológica es fundamental. Lo mismo que cuando hay una catástrofe o una emergencia ya se tiene claro que los psicólogos tienen que estar ahí, sin embargo con las víctimas de violencia de género no. Y un apoyo psicológico en el primer momento, cuando están con ansiedad, en una situación muy difícil en su vida porque tienen que denunciar a una persona con la que han estado conviviendo durante mucho tiempo, es muy importante.

-Han atendido en este tiempo a 275 mujeres, ¿qué ayuda les prestan?

-Nosotros procuramos, en primer lugar, que la mujer pueda relajarse al hacer la denuncia; por otra parte, que en la sede policial esta mujer pueda sentir que alguien le apoya, aunque vaya con familiares. También es importante que la mujer vaya a sostener la denuncia en el tiempo, que se sienta con más fuerza para seguir adelante, pues hay muchos casos en los que quita la denuncia con el paso del tiempo.

-¿En qué condiciones llega una mujer a pedir ayuda psicológica por violencia de género?

-La mayoría viene con una gran ansiedad, con muchas ganas de llorar, y nosotros la dejamos que pueda llorar, que se relaje, para que pueda poner la denuncia en condiciones, y no una denuncia escueta de me ha ocurrido esto, sino que explique si anteriormente le han venido ocurriendo determinados episodios. Y es más importante que cuente a la policía todo lo que ha pasado en el tiempo, porque así esa denuncia se va a sostener también más en el juzgado.

-¿Qué se ha conseguido hasta ahora con este servicio?

-Sobre todo, el mantenimiento de las denuncias y que esas denuncias vayan a juicio. Y que la Policía esté también más cómoda a la hora de redactar la denuncia.

-Porque la Policía también está cada vez más concienciada, ¿no?

-La Policía Local, para mí, es una de las mejores ahora mismo en atención a mujeres víctimas de violencia. Los agentes están muy concienciados y sensibilizados.

-Como experto en el ámbito de la igualdad y en el ámbito educativo, ¿cree que las medidas que se están tomando en los centros educativos son las correctas? , ¿están dando resultados?

-Debería haber muchas más medidas, claro está. Es increíble el repunte grande que se está dando en violencia de género en menores. No sabemos por qué. Cada vez hay más chicas jóvenes que tienen que ser atendidas por este tema. Incluso hay chicas de 12 años que van a presentar denuncia, por algún compañero o noviete que empieza a acosarlas, que no las deja que se relacionen con los demás, que les dicen cómo se tienen que vestir, niñas de solo 14, 16 años.

-¿Pero qué está pasando entonces? Algo no funciona.

-Pues no sé. A lo mejor hemos ido a lo políticamente correcto y no se sensibiliza la población ante determinadas cosas, o no ha calado todavía ese sentimiento de igualdad, que por otra parte está repuntando a mejor. Hay como dos polos opuestos. Pero es que cada vez hay casos más graves en menores que con mujeres adultas, incluso de haber tenido a una chica secuestrada, que eso es muy grave. Quizá habría que incidir más en la educación de los chicos, que su masculinidad no se pierde por convivir con alguien en igualdad, que parece que, porque las mujeres sean víctimas de violencia, el hombre esté disminuido en determinadas cosas.

-La chica, joven o menor, que llega a denunciar, ¿en qué condiciones se encuentra?

-Pues llegan con una dependencia grande, como si les hubieran comido el coco totalmente y estuvieran solas y aisladas del mundo. Hoy he tratado a una chica de 19 años que se preguntaba cómo podía tener una dependencia de una persona de la que sabe que solo le hace daño, «y no puedo estar sin él», me dice.

-¿Que le pareció la gran movilización del 8-M?

-Creo que hay que seguir haciendo presión, falta todavía mucho por hacer, y es importante que los hombres nos concienciemos de que tenemos que estar detrás de todas esas mujeres que se manifiestan, estar ahí a su lado y apoyarlas en sus decisiones. Decirles que tienen que seguir adelante con esa reivindicación de la igualdad.

-¿La violencia psicológica es más denunciable ahora que la física?

-La agresión física está muy mal vista. La gente, cuando ve a alguien maltratar a una mujer, llama a la policía. Pero hay una violencia que entra de manera sutil en las casas, que no se ve, diciendo que tú no puedes tener una tarjeta de crédito, que si te separas de mí me voy a suicidar o me llevo a los niños. Eso está ahí.