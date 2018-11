La EPOC se feminiza por el mayor consumo de tabaco en las mujeres

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una patología que en las últimas décadas se ha ido feminizando, debido a la importante incorporación de las mujeres al consumo de tabaco y a las consecuencias del tabaquismo pasivo en esta población, señaló ayer el neumólogo del hospital Reina Sofía, Bernabé Jurado, con motivo del día mundial de esta enfermedad. Jurado indicó que «ese repunte de afectadas por EPOC se debe, además de al tabaquismo, a una mayor predisposición de las féminas a padecer esta patología por causas aún no determinadas. Este neumológo expuso que la EPOC es una de las enfermedades respiratorias más frecuentes. Afecta a alrededor del 10% de la población, unos 70.000 cordobeses, aunque la mayoría no está diagnosticado, ya que los enfermos no acuden al médico hasta que se encuentran en etapas realmente avanzadas, cuando aparecen síntomas como ahogo, aumento importante de la tos, mucosidad o mayor dificultad para respirar. Según Jurado, la EPOC (que es un factor de riesgo destacado en el cáncer de pulmón) está muy relacionada con el consumo de tabaco y se presenta tanto en fumadores como en exfumadores. También influye en su aparición la creciente polución ambiental y las nuevas formas de fumar (cigarrillo electrónico y pipas de agua, con los que también se inhalan sustancias tóxicas). En cuanto a los tratamientos, Bernabé Jurado precisó que, al margen de los farmacológicos, es importante que el enfermo de EPOC deje de fumar y realice actividad física.

El Reina Sofía diagnostica cada año unos 350 nuevos casos de EPOC. En la consulta del hospital relativa a esta enfermedad son atendidos al año unos 1.200 pacientes, que se encuentran en situación clínica grave y con necesidad de utilizar alguna técnica respiratoria, principalmente oxigenoterapia. Ayer la unidad de neumología del hospital y la dirección asistencial del distrito Córdoba-Guadalquivir organizaron un encuentro con profesionales para mejorar la información y el cuidado que ofrece el sistema sanitario a estos pacientes. En este encuentro se hizo especial hincapié en las terapias respiratorias domiciliarias. El distrito Córdoba-Guadalquivir presta actualmente a 1.573 pacientes tratamiento crónico con oxigenoterapia y con dispositivos de presión continua (CPAP o Bipap).