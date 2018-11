-Córdoba va a acoger un encuentro internacional de Policía dedicada a la búsqueda de desaparecidos.

-El tema de las personas desaparecidas tiene un impacto enorme, pero no siempre hay una conciencia proporcional a la envergadura del problema. Se puede decir eso respecto de España y de la realidad internacional. Por ejemplo, en Europa desaparecen anualmente 250.000 menores, solo en los países miembros de la UE.

-Es una auténtica barbaridad, sobre todo tratándose de países de los llamados desarrollados.

-Efectivamente. Y a eso hay que unirle que Europa reconoce esa realidad. Sin embargo, hoy por hoy no tiene una política que le haga frente de una manera eficaz. Está empezando. Se inició en 2010 por la instauración de un número único del menor desaparecido, 11 60 00, que en España lo gestiona la Fundación Anar, por un acuerdo con el Ministerio del Interior. Salvo eso, en el conjunto de Europa digamos que hay un déficit. Y en el mundo, la referencia la tiene el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos, que, a su vez, es un centro internacional. Ahí es donde se concentra la mayor experiencia, porque ellos están trabajando en este tema desde los años 80.

-Si no hay coordinación entre los estados, supongo que entre las policías será más complicado mantener esa colaboración.

-Siempre ha habido voluntad de coordinación. Otra cosa es que esas redes estén funcionando y cómo están funcionando. Todos conocemos la existencia de Interpol, que también es una herramienta que funciona para casos de desapariciones. Lo que yo decía es que no hay política global a la altura de la envergadura que tiene este fenómeno. En España el dato actualizado de desapariciones en el último año habla de 25.000 denuncias, que es muchísimo. De ellos, los menores serían un tercio. Y a su vez de esas 25.000 desapariciones hay 10.000 que están activas.

-¿Qué requisitos tiene que tener un caso para seguir abierto?

-Bueno, digamos que en opinión de la Fundación Quién Sabe Dónde y de la mayoría de los expertos policiales, el único requisito es que no esté resuelto. Es decir, si no está resuelto, debe hacerse lo necesario para que se resuelva. Qué problema hay, pues que la legislación actual, en vez de ser una herramienta eficaz, crea situaciones de parálisis. Por ejemplo, el archivo y sobreseimiento de casos a qué responde. Pues que se le está aplicando a la desaparición la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim). El otro día en una jornada muy importante decía un teniente coronel de la Guardia Civil que era contradicción aplicar la Lecrim a algo que en principio no es un delito.

-Entonces ¿el reto es que haya una ley ampare estos casos?

-Evidentemente. Con ese fin, el pasado 6 de noviembre tuvo lugar una jornada muy interesante en el Congreso de los Diputados donde los cuatro principales grupo parlamentarios asumieron el compromiso de trabajar para ir hacia un estatuto de la persona desaparecida.

-En una desaparición se dan dos situaciones angustiosas: la pérdida de un familiar y no saber a dónde acudir, el desamparo…

-Exacto. Es un doble desamparo. Es decir, una pérdida súbita que es un infortunio sobrevenido, que nadie se merece; y luego, el más importante, en su incidencia real. Hay otros fenómenos de los que ya se ha tomado una gran conciencia social, como la violencia de género. Ahora estábamos revisando una campaña muy importante que se va a poner en marcha sobre los mayores. En la fundación tenemos noticias cada semana de un mayor desaparecido, como consecuencia de una desorientación, por alzhéimer o enfermedad similar, que ha sufrido un accidente y ha fallecido durante su desaparición. Eso solo en el cómputo de la fundación supone más de medio centenar de fallecimientos. Fíjate que no estamos hablando ni siquiera de un delito.

-¿Qué más habrá en las jornadas?

-En esas jornadas, los expertos se supone que tratarán de mejorar los sistemas de alerta. Porque en relación a las desapariciones en general, pero en las de los menores especialmente, hay dos dimensiones. Una, la búsqueda inmediata. Es decir, el sistema de alerta, que por eso se llama alerta temprana, porque es fundamental actuar desde el primer momento. Y la segunda dimensión es ya la más relacionada con una investigación a fondo. En medio de eso puede haber operaciones sobre el terreno, con batidas o rastreos, para los cuales se van mejorando poco a poco las técnicas y los recursos.

-Además, hay previsto un espectáculo solidario ¿no?

-Sí. Porque en la cumbre los expertos van a tener un encuentro con familiares de personas desaparecidas. De hecho, van a venir a Córdoba, y la Fundación está organizando la acogida, aproximadamente 25 familias de distintos puntos de España. Entonces, aprovechando que hay esa reunión y con el propósito de lograr una mayor conciencia social, se ha organizado un festival solidario con varios artistas. Habrá canciones y habrá poemas, el próximo día 29, en el Rectorado. Y el día 1, que es sábado, se hará una cadena humana en el Puente Romano, con el lema Mano con mano por los desaparecidos.

-¿En qué situación se encuentran los casos de Córdoba?

-Son casos completamente distintos. El caso de Paco Molina tiene bastante que ver con la cumbre, porque cuando desapareció era menor. Cuando Paco desapareció siendo menor, si se hubiera aplicado lo que estaba previsto, digamos teóricamente, en España se tendría que haber activado la alerta de menor desaparecido, a través de la cual se desencadenaría una operación de búsqueda con planteamientos estratégicos, logísticos y de cooperación muy claros, con medios de comunicación y grandes empresas de transporte, aparte de los cuerpos de seguridad. Eso no ocurrió. Ese caso sigue abierto.

-¿Y los otros casos?

-El caso de Rafael Muriel es el de una persona con problemas de salud mental, y eso es muy importante, porque las personas con problemas de salud mental son también muy vulnerables. Como un niño. Por su parte, Ángeles Zurera es un caso que tiene detrás aspectos como para pensar que se trata de un caso más de violencia de género.