«En Córdoba falta un club sólido en el baloncesto profesional»

Pedro Luis Calles Porras (Córdoba, 1983) está viviendo un momento deportivo muy especial en el Rasta Vechta, equipo de la Primera división de baloncesto alemana, conjunto en el que comenzó como entrenador ayudante en el 2015 y del que cogió las riendas esta temporada como entrenador jefe. El Rasta Vechta ha ocupado la cuarta plaza al final de la temporada, pese a ser nuevo en la máxima categoría, y ahora está jugando los play-off por el título de liga. Además, hace dos semanas Pedro Calles recibió el galardón al mejor entrenador del año de la Primera división alemana. Este deportista cordobés estudió en el colegio Cervantes, donde pudo compaginar clases y baloncesto. Su padre le inculcó la importancia de la práctica deportiva y su hermano lo inició en el baloncesto. Es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Cuando acabó los estudios universitarios se dio cuenta que lo que quería hacer era entrenar y poner en práctica lo aprendido durante la carrera. Entrenó dos temporadas en Granada, regresó a Córdoba y se puso al frente del Club Baloncesto Maristas una temporada. De allí se marchó a Plasencia (Cáceres) para formar parte del cuerpo técnico de este equipo que militaba en la LEB (Liga Española de Baloncesto) plata.

-Es el entrenador jefe del Rasta Vechta (BBL Alemania)? ¿Fue su primer trabajo en este país?

-Mi primer trabajo en Alemania fue en la temporada 2012/2013 como preparador físico de los Artland Dragons, equipo que por aquel entonces disputaba la Primera división alemana y la Eurocup. Tras dos temporadas más en dicho club, desembarqué en el 2015 en el Rasta Vechta, que es mi actual club, primero como entrenador ayudante, y ahora como entrenador jefe.

-¿Cómo valora haber sido elegido mejor entrenador del año?

-Para mí ha sido una gran satisfacción recibir el premio al entrenador del año en una liga como la BBL. No soy persona a la que le gusta individualizar los éxitos de un colectivo, por lo que este premio es debido al trabajo de mis ayudantes y jugadores. La liga regular acabó la semana pasada. Ahora estamos disputando los play-off por el título de liga. La serie al mejor de cinco partidos está igulada (1-1) contra el poderoso Brose Bamberg, a pesar de las numerosas lesiones que nos han llegado en este final de temporada.

-Este equipo pertenece a Vechta. ¿Es muy grande esa ciudad?

-Es una localidad pequeña de 35.000 habitantes, situada en el norte de Alemania, en la que el baloncesto es el deporte más importante.

-¿Los equipos existentes en la liga alemana de baloncesto son competitivos a nivel europeo? ¿Son equipos como el Bayer de Munich que tienen sección de fútbol y baloncesto?

-El baloncesto alemán está creciendo cada temporada. A nivel europeo esta temporada tres equipos alemanes han llegado a las finales de las distintas competiciones europeas, el Alba Berlín (Eurocup), Brose Bamberg (Champions League) y S. Oliver Würzburg (Fiba Eurocup). El FC Bayern Munich es el equipo más potente de la Primera división.

-¿En qué se diferencia la competición alemana de la española?

-La principal diferencia es el marco de contratación. En la plantilla de 12 jugadores debe de haber seis jugadores alemanes como mínimo, siendo las otras seis licencias disponibles para jugadores de cualquier nacionalidad.

-¿Qué otros españoles (entrenadores, jugadores) se encuentran en esta liga?

-Aíto García Reneses cumple su segunda temporada como entrenador en el potente Alba Berlín. El Alba Berlín y el Rasta Vechta cuentan en sus cuerpos técnicos con entrenadores españoles. Ahora no hay ningún jugador español en la Primera división.

-¿Qué le ha supuesto enfrentarse a Aíto García Reneses (exentrenador del FC Barcelona y el cuarto entrenador más laureado de España)? Además, en aquel primer encuentro le ganó.

-Enfrentarse a Aíto García Reneses fue sin duda algo especial, no solo por los 40 minutos de partido, sino también por la preparación del partido.

-¿Qué jugadores españoles de baloncesto ha admirado más desde siempre?

-Son muchos los grandes jugadores españoles de baloncesto que hay y ha habido, pero, por mi edad, la generación de oro, con los Navarro, Cabezas, Gasol, Reyes… Marcaron y dieron un tremendo impulso al baloncesto español. Los entrenadores españoles son muchos y muy buenos, pero, si hay un entrenador que marca tendencia y que tuviera que resaltar su carrera sobre los demás, ese es Aito Garcia Reneses. Muchos de los entrenadores ayudantes que han trabajado con él han acabado teniendo grandes carreras como entrenadores de primer nivel.

-¿Poder trabajar en la NBA sería su sueño?

-No soy una persona que sueñe mucho. Solo sueño cuando estoy dormido y cuando me despierto me levanto, me tomo un café y me pongo a trabajar. A día de hoy trabajo en Alemania, en Europa, me siento un privilegiado y es en lo que me centro.

-¿Ha tenido oportunidad de dirigir el equipo internacional del All Star del baloncesto alemán? ¿Cómo fue dicha experiencia?

-Fue una vivencia más para guardar de esta temporada. La BBL es una gran liga y fue un placer formar parte del All-Star Weekend organizado por la liga. Tuve la suerte y el honor de representar a Aíto, que era el entrenador elegido para dicho evento, pero por motivos del calendario de competición europea no pudo asistir.

-¿Qué cantera de baloncestistas y de entrenadores de baloncesto ha dado Córdoba?

-Creo que Córdoba goza de una buena salud en lo que se refiere a la práctica de baloncesto. Son muchos los niños y niñas que practican este deporte en las etapas formativas. Por el contrario, a nivel de rendimiento no han sido muchos, especialmente en la última década, los jugadores que hayan llegado a un nivel alto en el baloncesto profesional. La falta de un club en la provincia de Córdoba que juegue en competición profesional de manera constante y sólida hace más difícil que entrenadores y jugadores cordobeses puedan dar ese último paso al baloncesto profesional. Grandes entrenadores como Rafa Sanz han tenido que desarrollar la mayor parte de su carrera profesional lejos de Córdoba.

-¿Qué le pareció cambiar la colocación de la línea de 3 puntos en 6,75 metros frente a 6,25?

-Me pareció buena idea colocar la línea de tres puntos a 6,75, pero creo que habría que dar un paso más y agrandar el campo de juego. El juego y las cualidades físicas de los jugadores han evolucionado mucho en los últimos años. Por el contrario, creo que en etapas tempranas de formación el alejar la línea de tres puntos no ayuda necesariamente al desarrollo del jugador y del juego.

-¿Se siente apreciado en Alemania?

-Mi vida en Alemania no difiere mucho de la de cualquier entrenador profesional en España. El trabajo diario marca mucho la agenda personal. Desde el primer día y desde mi primer puesto de trabajo aquí me he sentido apreciado. El día de trabajo empieza con una reunión previa a la sesión de entrenamiento con el cuerpo técnico (entrenador ayudante y preparador físico) para preparar detalles de la sesión de entrenamiento y mejora del equipo (individual y colectiva). Cualquier jornada puede estar compuesta por dos sesiones de entrenamiento o por una sesión. En este último caso de manera complementaria desarrollamos trabajo de manera individualizada y detallada con jugadores desde un punto de vista técnico y físico.El trabajo multidisciplinar es clave para poder desarrollar esta filosofía.

-¿Seguirá la próxima temporada de entrenador del Rasta Vechta?

-En el deporte profesional es muy difícil adelantarse a futuras situaciones ya que todo puedo cambiar de un día para otro. Me gusta centrarme y trabajar en el presente y en la actualidad me encuentro muy contento de trabajar para el Rasta Vechta.

-¿Hay mujeres en los equipos técnicos de los equipos alemanes de baloncesto?

-No tengo conocimiento de que haya alguna mujer en la actualidad formando parte del cuerpo técnico de algún equipo de la Primera división. En el equipo arbitral de la BBL hay dos mujeres, una de ellas arbitrando también al máximo nivel europeo (Euroleague)

-¿En Alemania el baloncesto qué lugar ocupa como deporte en cuanto a afición?

-En las últimas temporadas el baloncesto y su seguimiento ha crecido mucho en Alemania y, tras el fútbol, es uno de los deportes con mayor seguimiento.

-¿Ha echado en este país raíces familiares también?

-Tras siete años en Alemania, mi mujer y yo nos encontramos muy felices en este país. Nuestro primer hijo nació en Vechta y estamos esperando el segundo.

-¿Cuándo no está trabajando a qué le gusta dedicar su tiempo?

-Mi familia, mi mujer y mi hijo son los pilares fundamentales de mi vida. Hacer ejercicio y pasear con nuestro perro son las actividades fuera del trabajo en las que me gusta invertir mi tiempo.

-¿Con qué frecuencia suele venir por Córdoba?

-Hace tres años que no he podido ir por Córdoba. Echo de menos estar con mi familia y amigos disfrutando de las calles y de su gastronomía.