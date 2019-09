Empresas cordobesas participan en cuatro ferias internacionales de moda y decoración con Extenda

Un total de 106 empresas andaluzas, entre ellas un buen número de firmas cordobesas, de los sectores de la moda, complementos y decoración promocionan sus diseños en la edición septiembre de las ferias Momad, Bisutex, Intergift y Madrid Joya, organizadas por la Institución Ferial de Madrid (Ifema) desde el 11 al 15 de septiembre.

Las firmas de la comunidad participan en estas ferias, las más importantes de España en sus respectivos sectores, con el apoyo de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, a través de Extenda- Agencia Andaluza de Promoción Exterior, ha informado la Junta en una nota de prensa.

Estas cuatro citas, que se celebran conjuntamente en su segunda edición anual, ofrecen a las empresas andaluzas la oportunidad de "participar en los foros de negocios más importantes de España en sus respectivos sectores". De este modo, durante las cinco jornadas de trabajo, las firmas de la comunidad cuentan con "un escaparate único para promocionar la oferta andaluza de bisutería, joyería, regalo y decoración ante miles de profesionales de todo el mundo".

Concretamente, la edición de septiembre de estas ferias es "clave para la presentación de las novedades" enfocadas a la campaña de Navidad, tanto al comercio especializado y grandes superficies, como al amplio mundo profesional de diseñadores, estilistas, y prescriptores de tendencias de moda.

La organización de esta acción por parte de Extenda será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del P.O. Feder, dotado con una contribución comunitaria del 80 por ciento.

EMPRESAS ANDALUZAS EN MOMAD

La Feria Momad es la gran plataforma de negocio, moda y tendencias en España. Tiene carácter bianual y un creciente atractivo internacional. Especialmente importante es la presencia del comprador de Portugal, Francia e Italia, así como de profesionales de más de 20 países. Esta feria está dirigida a las empresas del sector de la confección, los accesorios, el calzado y los servicios al punto de venta.

De las 37 empresas andaluzas que han estado presentes en Momad con el apoyo de Extenda 15 proceden de Sevilla (A&M, A&M Modas, Anuskas Family, Atxica, Mordisco de Mujer, Cayro, By Handel, Eloise, Iciar & Candela Creasur, Dolcezza Moda, Ana Moon, Nuribel, Superchería, Meryfor y Blanca Martín); ocho de Málaga (Pepa Loves, Sonia Peña, Ruas & Reis; Maltessa, Shamat 7.0; Logana, Nehcaa Jewelry; Mercedes Roldán); seis de Cádiz (MR Handcraft & Loha; Elisa Cortés, Roots Sunglasses and Watches, La Higuera de Grazalema, Margarita Muñoz y Skbags); cuatro Huelva (Cayetana by Condes, Maite Cárdenas, Dosset y Strena); dos Granada (Bámbola y Flamenco Rosa); y otras dos Córdoba (Matilde Cano y María Bordallo).

Por su parte, el Salón Internacional de la Bisutería y Complementos-Bisutex se celebra el 15 de septiembre de 2019 y reunirá a empresas y profesionales del sector de la bisutería y complementos de moda, informa Europa Press.

Concretamente, Extenda ha organizado la participación de 28 firmas andaluzas en Bisutex, ocho de la provincia de Málaga, seis de Sevilla, cuatro de Córdoba, otras cuatro de Cádiz, tres de Granada, dos de Huelva y una de Almería. Estas empresas son, de Málaga: Arte y Raza; Tucco-old Captain Nautic, Ssolo, Maltessa, Morgado Piel, Smach Collection, Indiane y Moments Jewelry/Dansk Smykkekunst; y de Sevilla: Begoña Torres, Manuel J. Gallardo, Omi Touch, Lorena Triano, Candela Reina y Govantes.

Las empresas que han acudido desde Córdoba son: Paragüas Doppler-Knirps, Azzo Plata, Fabricados Huerta y Noboa Bijoux; de Cádiz: Malagata, Ecue, Trepille Complementos y Beatriz Constán Piezas Textiles); de Granada: Silverlake, Lunetta Spain y Platónica; de Huelva: Maite Cárdenas y Morlotte Alta Bisutería; y de Almería: Maldita Rita!

EMPRESAS ANDALUZAS EN INTERGIFT

Por su parte, el Salón Internacional del Regalo y la Decoración, Intergift, celebra su segunda edición anual del 11 al 15 de septiembre y en ella se presentan las novedades del regalo y la decoración para el hogar. Se distribuye en las secciones Alta Decoración, Deco, Neo, Hecho a Mano, Regalomanía y Bazar.

En Intergift presentan sus diseños un total de 25 empresas andaluzas. La mayoría de ellas son de Málaga, con diez (Águilar Málaga, Arguval, Belda Interiorismo, Sunso, Crisal Decoración, Majestic Garden, Exclusivas Camacho, Hello-Bags, Tierra Viva y el Taller del Agua); y Sevilla, con ocho (Evercasa, Gajisa, Guadarte, Hispavidrio, Ormo's, Poltini, Sensoflex y Tapizados Doñana).

También presentan sus propuestas en la feria tres empresas de Jáen (Artesanías Parra, Artesanía San José y Senda Artesan); dos de Córdoba (Rapa y Lámparas Silvio); una de Granada (Grupo Erik); y una de Almería (Aromas de Andalucía).

Finalmente, el Salón Internacional de Joyería y Relojería Urbanas y de Tendencia, MadridJoya, se desarrolla en su segunda edición anual del 15 de septiembre y en ella se reunen las principales empresas y profesionales del sector de la Joyería en oro, Joyería en plata, Orfebrería, Relojería, Piedras preciosas finas y Perlas, Maquinaría, Estuchería y Taquería, e industrias y servicios afines.

A Madrid Joya han acudido 16 empresas de Andalucía, la mayoría de Córdoba, de donde proceden 13 (300 K Joyeros, Condevera, Hermanos González Muñoz Joyeros, Hijos de Alfonso Román, H&P, No sólo en Plata, La Petra, Manuel Ruso Jiménez, Diseños Josephine, Obrero Joyeros, Rafael Rodríguez Galiot / 750 Group, Sal Roja y Vicente Manzano Calderón). Asimismo, han acudido a la cita dos firmas de Sevilla (Juan Luis Sánchez Jiménez y Promojoya); y una de Málaga (Talleres Victoria).

APOYO DE EXTENDA AL SECTOR CONSUMO

Extenda desarrolla acciones para promover la internacionalización de la industria andaluza de bienes de consumo, que comprende los sectores de moda (incluyendo bisutería y joyería), hábitat, industrias culturales y ocio. En lo que ha transcurrido de 2019, un total de 667 empresas han participado en 212 acciones de Extenda, lo que equivale a decir que "más de la mitad de las exportadoras regulares del sector en el primer semestre de 2019 (1.189) han utilizado sus servicios, sumando más de 1.200 participaciones".

Extenda ha señalado que el sector de los bienes de consumo tiene una presencia destacada en el tejido exportador andaluz, con el 22,6 por ciento de todas las empresas exportadoras de la comunidad en el primer semestre de 2018 (3.697 de 16.314), mientras que las exportadoras regulares representan el 22,5 por ciento.

Hasta final de año, las empresas andaluzas de consumo pueden participar en otras citas como Homi Milán, Mipel Milán, Hábitat Valencia, la Feria de Joyería de Hong Kong, los Salones Tranoi Tulerie (moda) o Heya Qatar (moda). Asimismo, en noviembre, se celebrará una misión inversa para el sector de la piel con compradores de Reino Unido.

Por otra parte, Extenda ha destacado que las exportaciones del sector de consumo han alcanzado los 541 millones de euros en los primeros seis meses de 2019, un crecimiento interanual del 7,9 por ciento, que es ocho veces superior al de la media nacional (0,9%). En este periodo, el sector registra 3,697 empresas exportadoras, de las cuales el 32 por ciento son exportadoras regulares.

Los sectores de moda y hábitat lideran las ventas de la industria andaluza del consumo, englobando conjuntamente el 89 por ciento de las exportaciones en enero-junio de 2019. Concretamente, las exportaciones de la industria de la moda alcanzan los 353 millones, que suponen el 65 por ciento de las ventas de consumo; mientras que el sector hábitat engloba el 23,8 por ciento, con una factura exterior de 129 millones.

Por otro lado, las exportaciones de bienes de consumo de Andalucía llegan a cuatro continentes sólo en sus diez primeros destinos. Entre sus diez primeros mercados también destacan las ventas a países extracomunitarios como Marruecos, Estados Unidos y Bangladesh.