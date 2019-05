Los empresarios instan a un cambio de modelo turístico con mayor promoción y que aúne a la provincia

No es la primera vez que los empresarios del sector turístico alzan la voz para demandar cambios en la política de gestión local que afecta a este ámbito. Hoy lo han vuelto a hacer. A poco más de dos semanas para las elecciones municipales, cinco asociaciones profesionales, integradas en la Comisión de Turismo de CECO, han presentado un documento en el que dejan patente su visión del sector y qué medidas ven necesario llevar a cabo una vez se conformen tanto la nueva Corporación del Ayuntamiento de Córdoba como la de la Diputación Provincial. “Es un aviso a navegantes” antes de que los candidatos empiecen a desfilar por la sede de los empresarios cordobeses para darles a conocer sus propuestas, según ha indicado el presidente de CECO, Antonio Díaz.

Entre “las recomendaciones”, no figura nada que no hayan dicho ya. “Llevamos manifestándolo mucho tiempo, otra cosa es el caso que nos hayan hecho”, ha lamentado Díaz. Entre los puntos en los que más han incidido los responsables del sector, han pedido un cambio de modelo turístico que pase por una mayor promoción tanto nacional como internacional, así como por aunar la oferta de la ciudad con la de la provincia. Además, han insistido en que la gestión de todo lo relacionado con este ámbito no puede estar dispersa en varias áreas o delegaciones municipales, sino que precisan de una unidad y liderazgo que, a su juicio, debe ser asumido por el alcalde o alcaldesa que resulte de las urnas y por la Presidencia de la Diputación.

LAS ASOCIACIONES DEL SECTOR

Según se recoge en el documento que firman la Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo, la Asociación de Empresarios de Hospedaje, la Asociación Profesional de Informadores Turísticos, la Asociación de Agencias de Viajes y la Asociación de Empresas Organizadoras y Profesionales de Congresos, la fórmula magistral del modelo de gestión turística “no es universal”, por lo que apelan a que dicha receta se adapte a las circunstancias específicas de la ciudad, como “un traje a medida”. Así, abogan por un modelo propio que se aleje de “métodos e instrumentos de gestión clásicos, sin plan estratégico a largo plazo”, como mantienen que ha ocurrido en Córdoba en los últimos años. El texto refleja que hay que acabar con “planteamientos cortoplacistas y reactivos, con la dispersión de esfuerzos y con las decisiones políticas coyunturales”. Frente a ello, los empresarios defienden “un modelo con visión estratégica y planes operativos a medio plazo que facilitan la profesionalización, obstaculizan la politización, suponen la eficiencia del gasto y propician la participación privada”. De este modo, Díaz ha hablado de poner sobre la mesa un plan estratégico y de markéting, que conlleve también una estrategia de negocio y un sistema de indicaciones para evaluar la gestión interna y externa.

PRESUPUESTO "INSUFICIENTE"

El análisis elaborado por el sector califica “como absolutamente insuficiente” el presupuesto destinado para la promoción de la ciudad y de la provincia teniendo en cuenta el peso del sector en la economía cordobesa. Entre las iniciativas que el documento considera necesario emprender destacan las presentaciones semanales en ciudades AVE, asistencia a ferias de turismo nacionales e internacionales, disponer de una plataforma de promoción y comercialización en internet y establecer acuerdos con tour operadores. Todo ello, “con un liderazgo institucional que racionalice y aúne intereses en pro de una actividad turística sostenible”. En este sentido se ha pronunciado el presidente de la Comisión de Turismo de CECO, Javier Campos, quien ha reiterado que la gestión turística no puede estar en manos de distintas áreas municipales. Así, hablan de “una gobernanza propia del siglo XXI” en la persona del alcalde o alcaldesa y en la Presidencia de la Diputación, para que establezcan “una hoja de ruta con la que debe contar Córdoba para su desarrollo y promoción como destino turístico”.

Asimismo, el documento pone el foco en que la unión de la oferta de la capital y de la provincia “es indispensable” para aumentar el número de pernoctaciones y la estancia media e insiste en que “es necesario una auténtica colaboración público-privada”.

El presidente de la Asociación de Empresas Organizadoras y Profesionales de Congresos, Vicente Serrano, ha lamentado “la falta de promoción” de este ámbito y ha recordado que el 50% de las obras del equipamiento de la calle Torrijos está sin acometer. Ha reiterado que sería idóneo sumar la Filmoteca a este espacio y ha pedido que se potencie el Córdoba Convention Bureau como herramienta para la presentación de candidaturas en el exterior y captar así congresos para la ciudad, “algo que hace diez años que no se hace”.

Desde la óptica de los guías de turismo, Luis Álvarez se ha quejado de nuevo de que los monumentos de la Junta y del Ayuntamiento cierren desde el domingo a mediodía hasta el martes por la mañana y ha lamentado las trabas para el aparcamiento que se encuentran los autobuses que transportan viajeros a la zona patrimonial. Asimismo ha pedido que se regule la visita a los patios en estos días de Concurso, “ya que cada vez está más masificado”.