Las empresarias se reúnen para activar la primera feria Expo #marcamujer

Casi un centenar de mujeres, pertenecientes al Foro de Empresarias y Profesionales de Córdoba (FEPC), se reunieron ayer en el Invernadero del Mercado Victoria para preparar la Expo #marcamujer, la primera Feria de Empresarias y Profesionales de Córdoba, organizada por la propia FEPC, que preside Inmaculada Pérez Figueroa. Será el próximo 11 de mayo en el Palacio de la Merced y el objetivo es reunir al máximo de empresas lideradas por mujeres pertenecientes a este foro para incentivar sus negocios, establecer sinergias, promocionar sus actividades y ofrecer un día completo de actividades de ocio y formación dedicado a toda la familia.

Pérez Figueroa explicó durante el encuentro de ayer que «nuestro objetivo con esta feria es crear un espacio de negocio activo, visibilizar el tejido empresarial femenino como motor de desarrollo y campo de inversión, desarrollar nuevas formas de networking y fomentar el clima de confianza colaboradora».

La presidenta de este colectivo resolvió todas las dudas de las socias asistentes a este desayuno y manifestó que «será un evento pionero en la difusión de la cultura emprendedora/empresarial entre las mujeres de Córdoba, ya que realizaremos actividades divulgativas que permitan ampliar y mejorar la preparación y la capacidad de gestión de la mujer empresaria, profesional, directiva y/o gerente».

Este colectivo tratará de evidenciar la necesidad de que exista una conciliación familiar y personal. Para ello, se ha establecido un programa de actividades con reuniones be to be, speed networking, talleres, showroom, desfile de moda, degustaciones y un perol solidario, entre otras.