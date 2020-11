Emma Agüera: «En el centro el comercio está hundidísimo»

¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

Yo creo que no, que todo lo contrario casi. Yo creo que todo el mundo ha vuelto a ir a comprar más al pequeño comercio en vez de atreverse a ir a un grande o a un centro comercial. Nosotros, como estamos vinculados al ámbito sanitario, hemos sido esenciales y durante el estado de alarma hemos tenido que abrir para urgencias, lo que pasa es que hice reducción de jornada al 70%, fue horrible, esto me recordaba las películas del Oeste, que viene el malo y todos a esconderse. Creo que la bajada de ventas lo han notado todos, los grandes y los pequeños. Estamos afectados por las circunstancias, por la particularidad de la economía como está, no hay alegría y hay mucha incertidumbre política y del covid, en todos los sentidos.

¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía en la actualidad?

En el centro el comercio está hundidísimo desde hace años. Aquí se ha favorecido mucho a los barrios en general y el centro de Córdoba no se ha cuidado cuando es la primera imagen de la ciudad... y los locales cerrados y no están cerrados porque el alquiler sea prohibitivo, que es un tercio de lo que era antes, lo que pasa es que el centro no se ha cuidado, ni el acceso, con todo peatonal y sin aparcamiento.

¿Qué acciones cree que se deben adoptar desde las administraciones?

La zona de aparcamiento es fundamental para el centro de Córdoba. No pueden estar todas las calles con zona azul; no puedes estar aparcado en la avenida de América e ir a Las Tendillas y tenerte que volver a echar una monedita. Para mí el problema del centro es el aparcamiento.

¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

Es fundamental. ¿Quién no se va un San Rafael a comprar a Sevilla o a Málaga? Ahí tienes la importancia que tiene, que sin comercio la ciudad se muere. Aparte de la Mezquita, el comercio es un motivo para venir a la ciudad. ¿Cómo puede ser que la gente de Lucena, que es de Córdoba, se vaya a Málaga a comprar? Es que hay ciudades más pequeñitas que tienen un comercio más atractivo. Y no tiene que ver con las grandes superficies. Eso es una equivocación, ojalá hubiese más grandes en el centro. Yo estoy en la misma acera que El Corte Inglés y yo me mantengo porque lo tengo al lado, por la gente que atrae. ¡Ya me encantaría tener a más grandes!. Cuando estaba franquicias importantes en el centro, eso mueve. Y hay que atraer a la gente de los pueblos, antes la gente venía a comprar y eso hay que fomentarlo con otros atractivos, hay que cuidar la imagen y los aparcamientos, que la gente pueda venir al centro.