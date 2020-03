Razones para elegir la escuela concertada

«No queremos enfrentamientos, ni que se eche a pelear a la educación pública y concertada». Esa es la primera reacción de los docentes de los colegios concertados católicos cuando se les pide que expongan las razones por las que los padres eligen su modelo. A continuación, algunos eluden contestar y otros acceden a exponer sus argumentos. Es el caso de José Luis Obispo, director del colegio Trintarios, que afirma que «la oferta educativa de la pública, donde hay profesores muy preparados, es muy parecida a la de cualquier colegio concertado». Por eso, en su opinión, es «nuestro ideario o proyecto educativo lo que más demandan las familias». Para Obispo, la escuela concertada está compuesta por «colegios abiertos a toda la sociedad sin distinción con un proyecto educativo íntegro y compartido por todo el claustro, un claustro en formación continua, con metodologías activas y una atención personalizada a familias y alumnos que incluye una amplia oferta extraescolar, servicios complementarios como comedor y atención a la diversidad». En la misma línea, destaca como un activo el «horario ininterrumpido casi todo el día como algo que valoran los padres o el hecho de que los alumnos puedan entrar en sus aulas con 3 años y salir con 16».

Javier Perea y Francisco Delgado, director y jefe de estudios del colegio Cervantes, situado en el barrio de la Fuensanta, rechazan «esa idea de que los colegios concertados solo tienen alumnos católicos y pudientes» y subrayan que en un centro como el suyo lo que predominan son las familias obreras con poder adquisitivo medio o bajo. Niegan que los centros concertados seleccionen determinado perfil de alumnos excluyendo a los que tienen necesidades especiales. «Eso es imposible porque el sistema de escolarización deja en manos de la administración la distribución del alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos» y explica que «en Cervantes por ejemplo, tenemos dos aulas de apoyo a la integración y hemos solicitado una tercera por el elevado número de alumnos escolarizados con un dictamen, pero no nos ha sido concedida porque nos dicen que no hay fondos». En cuanto al acceso a la profesión docente, ambos coinciden en que «tanto en la pública como en la privada hay profesores excelentes, buenos, malos y regulares» y que en una y otra existen mecanismos rigurosos de selección de personal. Para Delgado, «una oposición, al menos tal y como está configurada actualmente, no es una garantía de selección del mejor profesorado» a diferencia de otros modelos como el del MIR que existen en otros países. En este sentido, recuerdan que «la concertada también tiene trabajadores que dependen de la escolarización de alumnos en sus centros porque no tienen una plaza garantizada, pero no se nos puede echar a pelear a unos con otros porque haya una caída de la natalidad».

Perea y Delgado rechazan que la concertada deba considerarse «subsidiaria» de la pública «porque eso sí atentaría contra el derecho de libre elección de los padres». En cuanto al ideario religioso sostenido con fondos públicos, el director de Cervantes señala que «en nuestras aulas hay alumnado ateo, agnóstico, católico, evangélico y quién sabe si habrá pronto alumnos musulmanes porque nosotros no excluimos a nadie aunque entendemos que quien rechace nuestro ideario opte por los colegios públicos».

Por su parte, Antonio Guerra, presidente de Escuelas Católicas, destaca del modelo concertado «el ideario que los sustenta y los proyectos de innovación que desarrollan, en los que se tiene muy en cuentan las circunstancias del tiempo y el lugar donde se enmarcan los centros».

La concertada laica

Pero no todos los centros concertados son católicos. El colegio Ferroviario es un ejemplo de escuela concertada impulsada por una cooperativa con otro tipo de ideario. María Jesús M., madre de una alumna del centro eligió este centro justo por eso. «Hace 15 años, era el único colegio que se autodeterminaba laico (a pesar de ser condición obligatoria en la pública) y por la zona donde vivo, la Semana Santa impregnaba hasta las dinámicas del colegio». Asegura esta madre, docente en la pública, que visitó los centros de su zona «y en muchos todavía había cuadros de santos por los pasillos» y el que «más garantía me dio sobre laicidad fue Ferroviario». A estos motivos añade, «la educación en valores que imparten de forma prioritaria, la coordinación en el sistema de lectoescritura entre Infantil y Primaria» y el hecho de que «no me ha supuesto un gasto extra, ya que todas las actividades y aportaciones son voluntarias». En su opinión, la mayoría de familias eligen la concertada por motivos religiosos o porque «no quieren que sus hijos se junten con chusma», algo que observa también en barrios desfavorecidos. En ese sentido, no está de acuerdo con el nuevo decreto. «El proceso de escolarización debe ser el mismo para todos como hasta ahora», sentencia.