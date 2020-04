José Zamorano: "El placer del papel no lo da lo digital"

José Zamorano es el marido de la propietaria del quiosco de la plaza del Potro, Victoria Castro, que posee una tienda de recuerdos turísticos donde también ofrece prensa desde hace once años.

-¿Cómo lleva estos días de confinamiento desde su establecimiento?

--Al estar en una zona turística, que se había quedado bastante deshabitada en lo que respecta a vecindad, las ventas bajaron mucho, tanto porque el barrio se fue vaciando y por la aparición de la era digital. Parece que hay días en los que se incorporan nuevos compradores que no conocía, que viven por la zona.

-¿Cree que desaparecerá la prensa en papel?

--No creo. Lo cierto es que la gente joven se engancha poco desde hace bastantes años. A las personas mayores no les puedes quitar el periódico porque forma parte de su rutina. El placer que da el papel no lo da lo digital. Aunque sea algo romántica, la prensa es como el pan, se compra por la mañana temprano y no puede faltar tampoco en los bares.

-¿Qué representa Diario CÓRDOBA en sus ventas?

--Es el diario que más vendemos. Es el icono de la prensa cordobesa, el más representativo.