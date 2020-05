Javier Martín: "El miedo no lleva a ningún sitio, salvo al inmovilismo"

-¿Qué es lo más positivo que extrae de la situación que estamos viviendo con el coronavirus?

-Que una vez más los españoles en general, y los cordobeses en particular, hemos puesto la carne en el asador.

-¿Qué enseñanza tenemos que obtener de lo que estamos pasando?

-Lo frágil que puede ser el Estado del bienestar ante una situación imprevisible. Ello hace que reconozcamos lo mucho o poco que cada uno tenemos de responsabilidad y la necesidad de redoblar la cultura del esfuerzo.

-¿Qué cuatro acciones concretas adoptará una vez que finalice el estado de alarma?

-La primera, seguir trabajando, pues solo de este modo podremos salir de la crisis y ayudar a los que no pueden hacerlo. La segunda, reinventarse. Lo que está pasando no es un paréntesis, es un toque de atención que nos fuerza a replantearnos a cada uno nuestro papel en la sociedad. La tercera, hacer partícipes a los que nos rodean de que el bien común es es una tarea de todos. Por tanto, hemos de huir de polémicas estériles que, por desgracia, tanto abundan en nuestra ciudad. Por último, mirar el futuro con optimismo y, como es lógico, construyendo el presente por duro que sea el actual momento que estamos viviendo. El miedo no lleva a ningún sitio, salvo al inmovilismo.

-¿Cómo debe contribuir la iniciativa pública y la iniciativa privada para remontar la situación?

-Desde el ámbito público, hay que dar mensajes claros, breves y contundentes. También, tomar medidas que son plenamente necesarias para la economía cordobesa, como es una apuesta seria por el sector agrícola, el firme convencimiento de que únicamente ayudando a las empresas se puede crear empleo y, finalmente, el relanzamiento del turismo, mal que nos pese, nuestra principal industria actualmente. Ahora bien, pensando bien las cosas, ya que, pese a contar con buenos equipos técnicos, no están siendo suficientemente aprovechados en los retos que se nos presentan. Desde lo privado hemos de seguir haciendo lo único que sabemos: trabajar sin descanso. Es la única forma de crear riqueza.