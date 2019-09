«El cultivo de girasol corre peligro de desaparecer»

El agricultor Francisco Moreno cultiva girasol en Pedro Abad y pertenece a la ejecutiva de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Afirma que la reducción de la superficie destinada a esta planta se debe, sobre todo, a su baja rentabilidad y que los agricultores están optando por otros cultivos de secano. Así, los datos de la Consejería de Agricultura indican que Córdoba tenía 67.406 hectáreas de girasol en el año 2000, cuando la producción fue de 109.193 toneladas, pero en junio pasado contaba con 27.491 hectáreas (un 59% menos) y la producción fue de 30.000 toneladas.

-Córdoba pierde superficie de cultivo de girasol desde hace décadas, ¿a qué se debe?

-Principalmente, a la poca rentabilidad. También en los últimos años ha habido escasez de lluvias y bajas producciones, y unos precios que siguen siendo bajos. No hay más que pasear por la campiña y ver cómo tierra de secano que tradicionalmente eran cultivos de cereales y de girasol se está poniendo de olivar o de almendro. Se está desviando hacia otros cultivos que ofrecen más rentabilidad a corto plazo.

-¿Qué rentabilidad por hectárea tiene el girasol?

-Este año, en el mejor de los casos, podemos hablar de 1.000 kilos por hectárea, pero en muchos casos en secano, 700 kilos. No llega ni a 300 o 400 euros, en el mejor de los casos, por hectárea.

-¿Se entiende que no es atractivo, entonces?

-A lo mejor, agricultores con extensiones importantes todavía le pueden ver la punta, pero para un agricultor mediano o pequeño no es rentable. Y más en un año como este, escasísimo de precipitaciones, con lo que la producción ha bajado mucho. El problema es que, a pesar de que las hectáreas de cultivo han descendido, el precio que nos pagan sigue siendo el mismo.

-¿A dónde se destina el girasol que se cultiva en Córdoba?

-A la producción de aceite casi el 100%.

-Se habla mucho de la bajada del precio del aceite de oliva, pero el de girasol tampoco mejora.

-Puede tener cierta relación. Cuando el aceite de oliva está a un precio bajo, los consumidores optan por comprarlo porque es mejor para la salud. Por lo tanto, eso influye en la bajada del precio del aceite de girasol al haber menos demanda. Cuando el aceite de oliva está por encima de los tres o cuatro euros, mucha gente opta por comprar aceite de girasol y eso influye en el precio.

-¿El cultivo de girasol va camino de desaparecer?

-Cada vez son menos las hectáreas que se siembran y creo que a futuro seguirán siendo menos. En la medida en que haya otros cultivos alternativos, la gente optará por seguir buscando otras salidas. Es verdad que en secano muchas veces es complicado buscar alternativas que no sean cultivos permanentes como el olivar o el almendro, pero sí tiene pinta de que puede llegar a desaparecer. Si se reduce todavía más el número de hectáreas y sube el precio, a lo mejor podría mantenerse alguna hectárea. Pero, desde luego, corre peligro, sí.

-¿Esta situación requeriría de ayuda de la Administración?

-No creo que sea posible, porque ahí entramos en el tema de la PAC y no puede tener ayudas adicionales. Además, es un cultivo poco social, que no da empleo, que no estaría dentro de un tipo de cultivo que fuera objeto de mantener como puede ser, por ejemplo, el olivar de sierra.

-¿Si Córdoba dejase de producir, habría que comprarlo fuera?

-Claro, de todas formas se importa de otros países donde producirlo cuesta menos dinero que en España. En cualquier caso, se podría sustituir, a lo mejor, por otro tipo de grasas vegetales.

-¿En UPA están preocupados por que esto pueda suceder?

-La preocupación es que haya un cultivo menos como alternativa para producir, ese es el peligro. Pero está claro que a los precios que está y con la rentabilidad que tiene el girasol, los agricultores tienen que buscar otras posibilidades. Si el mercado y los precios no varían, es imposible sembrarlo. Al final estamos hablando de que estás trabajando para pagar gastos o, en algunos casos, casi te cuesta el dinero.