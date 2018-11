«El aniversario debe servir para dar más visibilidad a la unidad»

-La Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía cumple 25 años. Da la impresión de que este cuerpo se ha quedado a mitad de camino y no ha llegado a ser lo que son la Ertxaina o los Mossos de Esquadra.

-No. Es que las competencias del Estatuto de Autonomía fijan claramente cuáles son nuestras competencias. En la Ley de las Fuerzas de Seguridad del Estado ya se marcan las competencias de aquellas comunidades que quieran tener una policía autonómica, como Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana o Galicia.

-Y todas son unidades de la Policía Nacional…

-Funcionalmente dependemos de la Junta y orgánicamente del Ministerio del Interior.

-Aunque lleve 25 años funcionando, da la impresión de que es un cuerpo un poco a la sombra, no tiene tanta visibilidad como los otros. Parece que hacen ustedes un trabajo más callado.

-Efectivamente, es así. Tenga en cuenta que la Policía Nacional tiene en Córdoba 650 hombres; la Guardia Civil, 1.200 en toda la provincia. Y nosotros somos 43 (38 hombres y 5 mujeres) y nuestras competencias son completamente diferentes. Son también unas competencias que no tienen tanta trascendencia en los medios de comunicación, porque no tienen esa alarma social, es un trabajo más callado. Hay que tener en cuenta que somos una policía administrativa, no somos una policía penal, aunque haya casos en los que también actuemos como tal.

-Entre esas funciones hay dos asuntos que sí que tienen un importante calado social, como son menores y violencia de género.

-Sí. Nosotros, tenemos las funciones de la protección de menores, mujeres y colectivos vulnerables. Dentro de ellas se incluye la vigilancia, custodia y traslado de menores, tanto en protección como en reforma. Actualmente, en los centros de reforma de Medina Azahara y Sierra Morena hay 275 menores y nosotros somos los encargados de hacer todas las gestiones en un traslado. Desde enero se han realizado 286 traslados de menores a toda Andalucía.

-La otra función con mayor proyección social es la de la protección de mujeres víctimas de violencia de género.

-En este caso lo más importante es la detección precoz. Muchas veces esa información nos llega cuando estamos analizando algún expediente de un menor, descubrimos que hay una violencia en la casa y actuamos ante ese hecho delictivo, hasta que se deriva al programa Viogen.

-Otro asunto que de vez en cuando también les lleva hasta los medios por su importancia cultural es el del patrimonio histórico, yacimientos y demás.

-En esta materia nos encargamos de la vigilancia de los yacimientos arqueológicos. Vigilancia en cuanto a expolios y daños. También colaboramos con los inspectores de la delegación de Cultura en aquellas inspecciones que ellos nos requieren para que los acompañemos. También atendemos todos los requerimientos que nos hace la delegación de cualquier tipo en cuanto a robos, desperfectos y demás. Esa sí es una labor más policial.

-También tienen competencias en medio ambiente, donde hay otros muchos agente trabajando, como Guardia Civil, las guarderías de campo… Entre todos ellos, ¿cuál es la función de la Policía Autonómica?

-Ahí colaboramos todos. No tenemos la exclusividad. Nosotros lo que hacemos es vigilancia de las zonas forestales, en varias áreas de Córdoba y los parques naturales de Cardeña-Montoro y Hornachuelos. En ese tema sí hacemos de penal, porque, si se ha producido un incendio y ha sido intencionado, es un delito. Habitualmente, cuando hay un incendio, vamos junto a los bomberos y los agentes de medio ambiente, acordonamos la zona y, si hay que desalojar, colaboramos en el desalojo y luego, cuando acaba el incendio, colaboramos con la brigada de investigación de incendios de la delegación de Medio Ambiente. Ellos son los que hacen la investigación y nos lo transmiten a nosotros para que actuemos por si ha habido alguna negligencia o intencionalidad.

-Pues no es poco lo que hacen, ¿hay alguna otra función que sea de su competencia?

-En medio ambiente también hemos desarrollado un dispositivo sobre talleres ilegales y hemos identificado varios en pueblos del Alto Guadalquivir. Y también trabajamos en el control de las acampadas. Otro servicio curioso es el de control de las monterías o el robo de piñas, reforzando la actividad de la Guardia Civil. Otros asuntos que nos competen son la vigilancia de establecimientos y espectáculos públicos, la escolta de autoridades y el control del juego ilegal. En este terreno habría que hacer una llamada de atención, porque se ha notado un aumento de negocios.

-¿Eso es también competencia de esta unidad?

-Sí, porque es una competencia de la Junta. Hace unos días hemos hecho un informe y se ha podido constatar que han aumentado los salones de juego, ahora hay 44 en la capital y 32 en la provincia. Y hemos detectado, y en eso sí que hay que hacer hincapié, un aumento de la ludopatía en jóvenes. Cuando vamos a los salones a inspeccionar vemos que hay muchos jóvenes, es verdad que suelen ser mayores de 18 años. En un caso concreto localizamos a tres menores y uno de ellos tenía documentación falsificada para poder entrar.

-¿Tienen competencias en materia de menores y alcohol?

-Sí, la venta de alcohol a menores, también, pero es una competencia compartida con la Policía Local. Es una obsesión que tengo y montamos muchos servicios de noche para controlarlo. Este año hemos hecho 172 inspecciones y hemos formulado 24 denuncias, que han sido bien por vender alcohol a partir de las 22.00 horas en tiendas de conveniencia o por venta de alcohol a menores.

-Todos los cuerpos de seguridad reclaman más recursos. ¿Está bien dotada la unidad de Córdoba o necesita refuerzos?

-Bueno, la verdad es que se han perdido cinco efectivos, por diversos motivos, pero se ha podido desarrollar el trabajo diario con satisfacción. Y en cuanto a medios, la Junta nos está renovando la flota de automóviles.

-¿La unidad solo tiene oficina en la capital? Lo digo porque como tiene tanta actividad en el campo, ¿no tiene delegación en ningún pueblo?

-En ese sentido no hay problema. Nosotros asistimos a 52 juntas locales de seguridad, que convocan los alcaldes. Bien por las fiestas o por otros motivos.

-¿Cuáles son los retos u objetivos de esta unidad?

-A mi me gustaría potenciar sobre todo las relaciones con los municipios, visibilizarnos en todos los pueblos. Porque Córdoba tiene Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, pero hay pueblos en los que no hay casi nada de eso o es muy poca su presencia y nosotros queremos colaborar con esos municipios.

-¿Cuáles son las dificultades mayores que se encuentran?

-Cada vez que tenemos que tratar un asunto delicado con menores. Se viven momentos muy duros cuando hay que retirar un menor a su familia. Los funcionarios lo pasan bastante mal.

-¿Para qué cree que debería servir este 25 aniversario?

-Pues yo creo que para lo que venimos hablando, para darle más visibilidad a esta unidad, que los ciudadanos sepan que la Policía Autonómica está al servicio de ellos, que es una policía administrativa, social y asistencial.