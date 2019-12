«El abogado tiene ahora más valor fuera del juzgado que dentro»

El Colegio de Abogados de Córdoba ha celebrado durante este año los actos de conmemoración del 250 aniversario de su creación, en 1769, lo que le convierte en la institución civil más antigua de Córdoba. Unos actos que comenzaron en marzo y culminaron el pasado 21 de noviembre en el Palacio de Congresos de Córdoba, aunque en la sede de este colegio, situada en la calle Morería, aún se podrá seguir visitando hasta principios de enero la exposición Fondos documentales 1769-2019, organizada con motivo de esta efeméride.

Dos siglos y medio de historia a los que ahora llega este Colegio con 2.369 colegiados, 1.864 de ellos ejercientes y 505 no ejercientes, y con José Luis Garrido Giménez como decano desde 2010, después de volver a ser reelegido en 2014, y de nuevo en 2018 para un periodo de dos años más.

-Acaban de concluir los actos del 250 aniversario del Colegio, ¿qué balance hace de los mismos?

-Un balance bastante bueno, en la medida en que los verdaderos protagonistas han sido los propios abogados, y hemos podido dar voz a todos los colectivos: los mayores, los jóvenes, etcétera. Además, también han contribuido a continuar con la buena colaboración que venimos manteniendo con las administraciones, como por ejemplo con el Ayuntamiento de Córdoba, que se cristalizó en la celebración de una mesa redonda con anteriores alcaldes, y el otorgamiento al Ayuntamiento del título de Colegiado de Honor, en señal de reconocimiento al Consistorio, que ya concedió al Colegio de Abogados la Medalla de la Ciudad en su 200 aniversario. De igual manera, hemos recibido la felicitación de la Casa Real, y nos han confirmado que en próximas fechas el Rey recibirá a la Junta de Gobierno del Colegio en audiencia en el Palacio de la Zarzuela. Los actos conmemorativos de estos 250 años han vuelto a reflejar que la sociedad cordobesa nos tiene presentes. No en vano, somos historia de Córdoba.

-De los distintos servicios que presta el Colegio, ¿cuál resaltaría como más importante?

-Destacaría la vocación social de la abogacía, con iniciativas como el asesoramiento jurídico gratuito que semanalmente prestamos en Las Palmeras, el acuerdo que mantenemos con Cruz Roja en la lucha contra la trata de seres humanos, y el servicio de orientacion penitenciario. Un servicio para el que durante un año no hubo fondos, y los abogados cordobeses lo seguimos prestando de forma gratuita y totalmente altruista. En este sentido, raro es el despacho cordobés que no contemple o tenga un área de trabajo dedicada a servicios sociales.

-Tras 250 años de historia del colectivo, ¿cuál es ahora el perfil del abogado cordobés de finales del 2019?

-El abogado tiene ahora más valor fuera del juzgado que dentro. Hoy en día para cualquier empresa es importante y necesario, además de contar con asesores administrativos, disponer de asesores jurídicos. Los profesionales y despachos se están volcando cada vez más en el asesoramiento a empresas y a sectores de actividad económica, en un momento en el que, entre otras problemáticas, los procesos judiciales se eternizan. Además, el presente y futuro de la abogacía también pasa por el trabajo en la resolución de conflictos fuera de los tribunales, aprovechando las distintas herramientas y mecanismos de los que hoy disponemos en el ámbito del arbitraje y la mediación.

-En relación a los procesos judiciales, muchos años se lleva hablando ya de la Oficina Judicial Virtual y de la e-justicia, pero parece que el proceso va demasiado lento.

-El expediente judicial electrónico ya se está empezando a conseguir y extender. Es verdad que todavía queda camino por recorrer y, por ejemplo, la Fiscalía hasta hace poco no accedía a Lexnet (el sistema de gestión de notificaciones electrónicas desde los juzgados a los profesionales, del Ministerio de Justicia). Es cierto que hoy muchos despachos de abogados siguen usando el papel, y parece que convertirse en un despacho electrónico cuesta mucho trabajo, pero este es un asunto más de educación y adaptación, que de costes o de dificultades en sí.

-¿En qué situación se encuentran los pagos por los servicios de turno de oficio y de asistencia jurídica gratuita, y la mejora de sus retribuciones que vienen demandando los abogados?

-Si se consigue mantener el calendario acordado con la Junta de Andalucía, podemos decir que los retrasos no están existiendo. Lo que ocurre es que se está cobrando a los seis meses, plazo de tiempo que nosotros entendemos que es mucho. Máxime cuando hay otras comunidades autónomas en las que la asistencia jurídica gratuita se abona en 30 días, utilizando un sistema de pago a proveedores. Por otro lado, se ha subido el pago de las guardias, y también se ha ido incrementando paulatinamente de un 5% al 10% las aportaciones que la Junta realiza a los colegios de abogados para los gastos de gestión de esta asistencia gratuita.

-Entre otras reivindicaciones, esta misma semana se ha reunido con la Junta para solicitar la suspensión del protocolo que establece dos turnos de traslado de detenidos al juzgado de guardia de 24 horas, creado en Córdoba en marzo pasado, que desde el Colegio se entiende que no está funcionando como tal. Sin embargo, el juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, afirma que eso «no se ajusta a la realidad» y asegura que hay dos conducciones como en otras ciudades y que se realizan los traslados extraordinarios necesarios...

-La verdad solo tiene un camino, y lo cierto es que desde su puesta en funcionamiento no ha habido ningún traslado extraordinario, ningún traslado por la noche, al juzgado de guardia de Córdoba. En este tema, lo verdaderamente extraordinario es que solo haya dos traslados. Ya presentamos en julio un recurso de alzada ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, que se encuentra pendiente de resolución. No obstante, creo que con este tema iremos seguro al Tribunal Constitucional, tras previamente acudir al contencioso, al que supongo que también acudiremos. Todo ello después del esfuerzo y recursos que se han destinado para que Córdoba pudiera contar con un juzgado de guardia durante las 24 horas, en el que durante la noche sí hay dos funcionarios, pero no hay ningún titular judicial. Con esta situación, algunos detenidos tienen que dormir innecesariamente en los calabozos. Por otro lado, y tras la reunión de esta semana con la Junta, también queremos reunirnos con la Subdelegación del Gobierno.

-El juez decano afirma que el que haya dos traslados ordinarios también ocurre en otras ciudades.

-Hasta la fecha, yo no he visto en ninguna otra ciudad un protocolo de estas características. Repito, la verdad solo tiene un camino, y ahí están los datos para el que quiere consultarlos.

-Este viernes y sábado se ha celebrado en Córdoba el primer Congreso Nacional de la Abogacía Independiente, organizado por un colectivo que denuncia problemas como la ‘uberización’ del trabajo del abogado, las bajas remuneraciones del turno de oficio o las dificultades para conciliar.

-En primer lugar, hay que aclarar que en este colectivo son independientes de las instituciones que realmente representan a la abogacía. A mi juicio, hacen populismo. La única abogacía independiente, lo que garantiza que los abogados sean independientes, es precisamente estar adscritos a un Colegio que va a defenderles como colectivo profesional. Dicho esto, es cierto que algunos problemas que señalan son ciertos. En todo caso, hay que recordar que estamos hablando de una profesión liberal, pero que contamos con un Colegio que desde siempre nos arropa. En sus inicios, hace ya 250 años, el Colegio de Abogados de Córdoba ya pagaba el funeral a aquellos que no podían costeárselo. Desde siempre, el Colegio tiene una obra social importante. Cuestiones del tipo que nos paguen el turno de oficio más rápido y mejor, bien, de acuerdo. Pero también hay que recordar a los profesionales que no se puede vivir exclusivamente del turno de oficio, y parece que algunos quieren vivir de ello. Por encima de que el abogado trabaje solo o en despachos de tamaño más o menos grande, la abogacía moderna es complicada si no se realiza desde un punto de vista de gestión empresarial.

-¿Y qué opinión le merece las empresas que están surgiendo en los últimos años que ofrecen servicios generales de asesoría jurídica, muchos de ellos on line, a cambio del pago de una cuota mensual?

-Los servicios que dan estas empresas son cuestionables. Muchos casos requieren una atención y estudio personalizado, y muchas veces estas empresas aplican el mismo modelo a distintos casos simplemente cambiándole los datos del nombre de la persona. Y también habría que ver quién esta detrás, pues no solo están abogados profesionales, sino administrativos que reproducen los mismos argumentos y que no ofrecen un servicio de calidad.

-Se acaba de cumplir un año desde que fue reelegido como decano, cargo que ocupa desde 2010. ¿Qué logros resaltaría de su etapa y qué asignaturas estarían aún pendientes?

-En los nueve años que llevo al frente del Colegio de Abogados de Córdoba diría que lo fundamental es que hemos conseguido, junto al resto de miembros del equipo, tener un Colegio vivo. A veces tenemos problemas tanto de agenda como de espacios para desarollar todas las actividades e iniciativas que organizamos. También resaltaría que los colegiados se sienten identificados con su Colegio, y los servicios que se prestan. Una realidad que antes no era así, aunque hoy en día podemos afirmar que un abogado cordobés lo primero que hace cuando se pone delante del ordenador es ver qué correo electrónico tiene de su colegio. Respecto a la asignatura pendiente, no haber podido ampliar la sede o contar con un nuevo lugar para la Escuela de Práctica Jurídica, que nos permitiera contar con más espacios y unas aulas dignas. Pero en su día se presentó un proyecto a la Junta General y no se aprobó, porque se decidió que era mejor no gastar ese dinero del que ya disponíamos en este tema, quizá porque estábamos en medio de la crisis.

-¿Qué presupuesto tenía aquel proyecto? ¿Tiene previsto recuperarlo?

-Por entonces encontramos un local por 200.000 euros, que nos permitía construir y equipar seis aulas con una inversión total de unos 600.000 euros. Sin embargo, si hoy quisiéramos hacer algo similar, valdría mucho más, porque los locales han subido de precio. En todo caso, no tenemos intención de recuperar el proyecto. La Junta General ya decidió en su día y decidido está.