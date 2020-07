El 'efecto sartén' dispara las altas temperaturas en Córdoba por mayor tiempo

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Y la Aemet establece alertas con colores que NO corresponden con lo que la ciudadanía vive y sufre. En muchos países desde los 30° ya ponen ROJO a las temperaturas, lo que significa de tener cuidado en las horas que corresponden desde las 12h hasta las 18h (oficialmente con 2h de adelanto, son de 14h a 20h). Parece que aquí decir lo que es, cuesta bastante y siempre tratan de engañar a la gente. En realidad, se engañan a sí mismo. El otro asunto pendiente que los dirigentes municipales NO han sabido resolver es el AGUA. Resultado, la mitad de la ciudadanía se va a la playa, a otros sitios soportables y saludables. Eso repercute mucho en nuestra economía local. La ignorancia y la incompetencia cuesta CARO. Córdoba puede y debe ser un OASIS, a condición que quienesuesen hacerlo sean capaces. Hasta ahora desgraciadamente NO ha sido posible. Así nos va.