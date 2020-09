Educación garantiza de 4 a 8 docentes por centro como servicios mínimos en la huelga de este viernes

La Consejería de Educación ha fijado para la jornada de huelga que tendrá lugar este viernes en los centros educativos unos servicios mínimos con los que deberá compaginarse el derecho a parar su actividad de los docentes y demás personal con el derecho a la educación de los escolares y de las familias que decidan no secundar el paro.

De esta forma, según la resolución aprobada por la Consejería, Educación garantiza la presencia de entre cuatro y ocho docentes por centro, ya sea colegio o instituto, en función del número de alumnos de cada uno. En los que tengan un máximo de 300 alumnos, deberá haber al menos cuatro profesores, entre ellos, dos miembros del equipo directivo. Si el centro alcanza los 600 alumnos, deberá haber dos del equipo directivo y al menos cuatro profesores más y si hay más de 600 alumnos, un mínimo de ocho docentes. En caso de que fuera necesario designar a los profesores para desempeñar los servicios mínimos, el personal especialmente sensible por la situación de pandemia actual iría en último lugar para dicha designación, según reza la resolución aprobada por la Junta de Andalucía.

En dicho documento, la Consejería de Educación señala que «de forma indiscutible los centros educativos no universitarios de titularidad de la Junta de Andalucía, cuyo profesorado está llamado a la huelga, deben permanecer abiertos en el transcurso de la jornada de mañana 18 de septiembre», por lo que fija los servicios mínimos citados anteriormente «con el fin de preservar la seguridad del alumnado». Lo que está en duda para algunos padres es si en la jornada de hoy será posible garantizar el mantenimiento de los grupos burbuja, fijados con motivo del covid-19. «Si la profesora de mi hija hace huelga y no hay más profesores, ¿se mezclarán alumnos de distintas aulas?», han cuestionado algunos progenitores de cara a la jornada de mañana. Educación ha respondido a esta cuestión con la resolución de servicios mínimos establecidos, que los sindicatos consideran excesivos.

Los sindicatos convocantes (CCOO, Ustea, CNT, CGT y Frente de Estudiantes) confían en un seguimiento masivo y recuerdan que la convocatoria de huelga no llama a parar solo a los docentes sino que la hace extensiva a toda la comunidad educativa e insisten en que está justificada al inicio de este curso por las deficiencias detectadas en seguridad sanitaria en un contexto tan particular como el de pandemia por covid-19 que se dan en este momento. Así, señalan que no se han reducido las ratios en las aulas como sería deseable para poder garantizar la distancia de seguridad como medida de precaución contra los contagios, así como la escasa dotación de personal de apoyo, «tanto docente, lo que está impidiendo los desdobles en las aulas», como de personal de limpieza, por lo que, señalan, «es imposible cumplir los protocolos diarios establecidos como medida de precaución».

El personal de escuelas infantiles, residencias escolares y Educación Especial también está llamado a la huelga. En las escuelas infantiles, los servicios mínimos fijan la asistencia al menos del director y una persona en cocina; en residencias escolares, un monitor de noche y servicios de cocina y en Educación Especial, un educador y un PTIS (personal técnico de integración social), así como una persona de cocina-comedor.