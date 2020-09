Educación "confía" en que los niños aislados por covid estén recibiendo formación digital

La delegada provincial de Educación, Inmaculada Troncoso, ha explicado esta mañana que hasta el momento no tiene datos sobre qué formación están recibiendo los niños que están siendo aislados por el contagio de algún compañero de clase, si bien confía en que los centros educativos estén realizando esta función de forma telemática, ya que "es cada centro quien tiene que tener previsto cómo actuar en caso de que se produzca el cierre de un aula".

Troncoso ha informado de que a partir de hoy, la Consejería de Educación emitirá dos partes semanales, uno el martes y otro el viernes, para dar cuenta del número de aulas aisladas en cada provincia y evitar el goteo de cifras que se están produciendo diariamente. El primero de esos partes se dará a conocer hoy.

En cuanto a la jornada de huelga que tiene lugar hoy, convocada por los sindicatos CCOO, CGT, Ustea, CNT y Frente de Estudiantes, y a las críticas que sindicatos y familias están realizando al inicio de la vuelta al cole sobre cuestiones como la imposibilidad de mantener las distancias de seguridad sin una reducción real de las ratios, la delegada ha explicado que "cada colegio e instituto ha elaborado su propio protocolo y han tenido oportunidad de establecer desdobles en aquellos casos en los que había espacios disponibles".

Según Troncoso, "las infraestructuras son las mismas, pero se ha aumentado la contratación de personal para hacer posible de forma indirecta la bajada de ratio". En este sentido, ha recordado que en Secundaria se ha ofrecido la posibilidad de compaginar la enseñanza presencial y no presencial. En cuanto a datos de desdobles de aulas realizados en Córdoba, que el sindicato CSIF cifraba ayer que apenas alcanza al 29% de los centros escolares de la provincia, la delegada ha indicado que no tiene datos. "Hay 705 centros escolares y no podemos saber cuántos desdobles se han realizado", ha señalado.

Por otro lado, ha insistido en que cuando la distancia de seguridad no es posible, "Salud establece el uso obligatorio de mascarilla" como medio de protección alternativo. En cuanto a las carencias de limpieza denunciadas por la comunidad educativa, Troncoso ha señalado que "vamos a solventar esta situación y si es necesario contar con más efectivos los habrá", aunque también ha recordado que la limpieza es competencia de los ayuntamientos. En esta línea, ha valorado que las dos limpiezas diarias que realiza Sadeco en los centros educativos, una por la mañana y otra por la noche, puede que no sean suficientes en todos los colegios e institutos, según el número de alumnos, pero desde que empezó el colegio "estoy insistiendo personalmente en que si hay deficiencias en algún colegio se intensifique la limpieza".