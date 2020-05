Coronavirus en Córdoba: Educación advierte del ciberacoso a los niños durante el confinamiento

La delegada de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Córdoba, Inmaculada Troncoso, ha querido destacar en el Día Internacional Contra el Acoso Escolar que durante el confinamiento en el entorno familiar es necesario adoptar una serie de prevenciones ante la posibilidad de que se pudieran producir situaciones de ciberacoso al haber aumentado los tiempos de conexión a Internet durante estos días.

En este sentido, Troncoso ha manifestado en una nota que las cifras de acoso y ciberacoso en la provincia durante el curso escolar son mínimas y ha manifestado que desde el inicio del estado de alarma no se han realizado notificaciones a este respecto por parte de las direcciones de los centros educativos de la provincia al Servicio de Inspección, pero “no podemos bajar a guardia y debemos seguir durante el estado de alarma dotando a nuestros menores y adolescentes de recursos y habilidades sociales para que se den cuenta de los intentos de victimización por cibercoso o cualquier otra conducta negativa hacia ellos a través de las redes, antes de que se agraven, y sobre todo que pidan ayuda y colaboración para resolver estas situaciones”.

La delegada de Educación ha señalado que también es importante recordarles a los menores que no pueden ser transmisores de mensajes inadecuados o denigrantes a otras personas a través de las redes sociales. De este modo, Troncoso ha asegurado que los padres y madres, en estos momentos de confinamiento, deben vigilar el buen uso de las redes sociales que hacen los menores y adolescentes e informarles sobre lo que puede o no puede estar permitido.

La delegada de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha señalado en el Día Internacional contra el Acoso Escolar que la comunicación en el entorno familiar sobre las aplicaciones, redes sociales o juegos que utilizan los menores, así como conocer detalles de los amigos y compañeros online y el tipo de relación que se mantiene con ellos, es el principal antídoto frente al ciberacoso.



“Es aconsejable que los menores conozcan bien, y se analicen con ellos en el entorno familiar situaciones concretas de uso de redes, no exponiendo información sensible en Internet, así como no aceptar amistad ni quedar con desconocidos”, ha continuado Troncoso.

Las redes sociales e Internet han generado nuevos escenarios virtuales de relación, con gran atractivo para menores y adolescentes, en los que existen riesgos que se pueden evitar mediante una adecuada comunicación y convivencia entre los miembros de la familia durante el confinamiento; compartiendo experiencias y con un análisis crítico en su uso de las redes. “Con colaboración, podemos conseguir un uso seguro de Internet y de las redes sociales”, ha finalizado la delegada de Educación.

COPA COVAP

Con motivo del Día Internacional contra el Bullying, que se celebra cada 2 de mayo, la Copa Covap, iniciativa deportiva y educativa infantil promovida por Covap (Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches), y PantallasAmigas, asociación que promueve la educación y la ciudadanía digital responsable para evitar situaciones de acoso online, advierten que el ciberbullying se ha incrementado con el paso del tiempo a la vez que la edad de su inicio se ha reducido, con cada vez más casos en etapas educativas tempranas, como en Primaria. Este aumento responde a una tendencia al alza que se ha producido en la última década, en la que los casos de acoso y ciberacoso han aumentado un 18%, como demuestra el informe del grupo de investigación internacional ‘EU Kids Online’ sobre el uso que hacen los niños de Internet.

En una nota señalan que ante el crecimiento del acoso online por el uso irresponsable de los dispositivos digitales, el cual se puede agravar especialmente estos días en que los niños utilizan durante mayor tiempo los medios de comunicación digital debido al confinamiento decretado para prevenir la propagación de la COVID-19, tanto la Copa COVAP como PantallasAmigas ponen el foco en el rol de los padres y madres a la hora de gestionar “un problema que es difícil de identificar y que les genera una situación de dolor, impotencia o rabia”, según el director de PantallasAmigas, Jorge Flores.

En este sentido, existen síntomas o pistas que podría mostrar el niño y sobre los que hay que prestar atención, como la somatización de su sufrimiento, preocupación, aislamiento, irritabilidad o trastornos del sueño. De igual modo, “ahora que los padres están pasando más tiempo con sus hijos en casa deberían supervisar los contextos de socialización online, especialmente redes sociales, pero sin descuidar videojuegos y herramientas de mensajería”, sugiere Jorge Flores. Además, recomienda poner límites razonables a la cantidad de uso de las nuevas tecnologías y, ante la sospecha de que pudiera estarse dando una situación de ciberacoso entre iguales, priorizar el cuidado del menor que la sufre, evitando las presunciones