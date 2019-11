'Educa el amor #haztevisible', lema de la campaña del Ayuntamiento contra la violencia de género

El Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en marcha una campaña contra la violencia de género con motivo del día internacional que se celebra el 25 de noviembre. Educa el amor #haztevisible es el lema elegido para los carteles que ha elaborado, en los que se observan los rostros semicubiertos de cuatro personas de distinta edad y sexo. La delegada de Servicios Sociales, Eva Timoteo, ha explicado durante la presentación que "el objetivo es lograr la implicación" de los cordobeses, "que abandonen la indiferencia, porque solo los buenos somos los que podemos cambiar la sociedad".

Según Timoteo, el mensaje elegido, "hazte visible contra la violencia de género y educa el amor, busca la implicación de las personas buenas de la sociedad". Las imágenes seleccionadas, añade, son las de "cualquier persona que tenga buena voluntad" porque "queremos que abandonen la indiferencia y se impliquen porque en Córdoba no hay sitio para los maltratadores y las conductas machistas". "No basta con no ser maltratador, no basta con no sufrir malos tratos", buscamos que "den un paso adelante, que se hagan visibles, que hagan visible que rechazan las conductas machistas y las agresiones contra la libertad y contra la integridad de las mujeres", señala. "Erradicar la violencia de género es tarea de todos", concluye.

Según los datos del observatorio contra la violencia de género que ha ofrecido Timoteo, las denuncias han aumentado un 13,9% en el primer semestre, al pasar de 459 a 523. Además del aumento de denuncias y órdenes de protección, se ha detectado un incremento de las órdenes de alejamiento.

El Ayuntamiento, además de la campaña, incluida en el segundo plan transversal de género, se une a las actividades de la Plataforma contra la Violencia de las Mujeres, asistirá a la manifestación del domingo, y celebrará un pleno extraordinario, en el que espera conseguir una declaración institucional que no ha logrado en el ordinario. Hay que recordar que el jueves, por primera vez en doce años, el Pleno no aprobó una declaración institucional, al no contar con el respaldo de Vox, que, además, votó en contra de una moción consensuada por el resto de grupos.