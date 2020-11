Eduardo Raya: «Los que gobiernan se tienen que poner en la piel del empresario»

-¿Cree que ha afectado más al comercio de cercanía que a otros sectores la crisis del covid-19 y por qué?

-Afectar, lógicamente, ha afectado a todos los comercios pero es un lastre más de todo lo que hay añadido. El consumo ha cambiado mucho en los últimos años, se compra más por internet, que es el principal problema del pequeño comercio, y las grandes plataformas que hay de venta. No es mi caso porque soy peluquero y a mí me afecta en lo que es la venta de productos pero, claro, por internet no te puedes cortar el pelo. El covid sí es verdad que ha metido un poco más de miedo; la gente no sale, la gente está más asustada, pero hay otros sectores a los que sí les influye más que el mío.

-¿Cuáles son los principales problemas que observa en el comercio de cercanía?

-Uno de los principales problemas es la cantidad de cosas que hay que pagar para tener tu negocio al día. Nada más en impuestos en general se nos va una barbaridad de dinero y la verdad es que por parte de las instituciones se recibe ayuda pero no son las ayudas necesarias. Lo que no puede ser es que ten vengan los impuestos y a ti te están quitando la venta, limitando los horarios y limitando los aforos. Ese es uno de los principales problemas que hay y como tengas empleados ya ni te cuento y hay que tener en cuenta que el pequeño comercio casi todos son empresas familiares, empresas pequeñas, y no todas somos Amancio Ortega, somos familias que hemos montado un negocio y que estamos luchando para vivir.

-¿Qué acciones crees que se deben adoptar desde las administraciones?

-Las administraciones se tienen que poner en el la piel del empresario, del pequeño comercio, porque yo creo que ellas están como en una nube... igual tienen un sueldazo, unas dietas, un sueldo fijo al mes y en realidad no saben, no se ponen en la piel de un pequeño empresario. Yo creo que una de las cosas que tienen que hacer es ponerse al nivel de una persona de la calle y ver la realidad, que yo creo que muchas veces no la ven.

-¿Qué importancia debe tener el comercio de cercanía para Córdoba?

-El pequeño comercio es importantísimo, siempre es el más cercano, el que tienes es como si fuese parte de tu familia. Por lo menos en mi caso, la parte principal y más importante de mi negocio es escuchar a la gente, subirle la autoestima, hablar de otras cosas que no sean estos problemas y darle ánimo a la gente. Ese vínculo de confianza, de ser familia, aunque no sea de sangres, es lo que sostiene al pequeño comercio. Yo llevo 29 años con la peluquería gracias al trato familiar, que yo creo que es una de las claves de nuestro éxito y ayudar y escuchar a la gente porque hay mucha gente sola que necesita que la escuchen.