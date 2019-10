Ecologistas en Acción pide a la Junta que paralice la tala en la Alhondiguilla

Ecologistas en Acción ha reclamado a la Delegación de Medio Ambiente «que paralice de forma inmediata» la tala de árboles que se está llevando a cabo en la finca La Alhondiguilla en la sierra de Córdoba hasta que se resuelva la denuncia interpuesta por la Junta de Andalucía (de la que la propiedad asegura no tener constancia) y se aclare si los trabajos que se están realizando están autorizados o no. Según Joaquín Reina, uno de los portavoces de la organización, «Medio Ambiente ha elaborado un informe a raíz de una denuncia que puede acabar en un expediente sancionador si se confirma que no se está cumpliendo el plan técnico forestal», ya que, según la información que Ecologistas en Acción maneja, dicho plan «no contempla el aprovechamiento forestal que se está realizando con los árboles talados».

Reina teme que «se practique la política de hechos consumados y que, mientras se resuelve el expediente, en la finca se sigan talando árboles» y que «luego no haya marcha atrás».

La organización presentará este miércoles ante Medio Ambiente una denuncia «por la colocación de una malla de protección de una plantación de 11.000 olivos en espaldera y en cultivo hiperintensivo» al considerar que «es ilegal» porque «no permite el trasiego de la zona silvestre». Por último, solicita a la Junta que se revise el plan técnico forestal aprobado en el 2017 «y que se haga conforme a criterios de conservación, ya que la finca está en la Red Natura 2000 y debe ser tratada como espacio protegido». La propiedad asegura que «todas las actuaciones están recogidas en el plan técnico forestal».