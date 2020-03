Carlos Rodríguez Sierra: "Dotaremos con una plaza más la Audiencia y la Fiscalía"

-Por su cargo, le corresponde la propuesta del modelo y la implantación de la oficina judicial y fiscal, ¿tiene novedades para Córdoba?

-El 26 de junio del año pasado se solicitó informe al Consejo Fiscal y nos dijeron que no iba a tardar mucho, pero con los cambios de la Fiscalía General del Estado parece que se está retrasando un poco. Una vez que tengamos el informe y veamos en qué términos viene, si viene con algún tipo de alegación para que nosotros tengamos que modificar, lo haríamos y lo mandaríamos a la aprobación definitiva. Esperemos que no se retrase para que podamos cumplir con el plazo del año 2020 para el despegue de la oficina fiscal. Con respecto a la oficina judicial, estamos en el mismo nivel más o menos, simplemente que como se está desarrollando el nuevo sistema de gestión procesal Adriano, es lo que nos haría falta para despegar la oficina judicial de Córdoba. Tenemos una ventaja y es que tiene una Ciudad de la Justicia maravillosa, con lo cual, una vez que tengamos los informes del ministerio con la aprobación no tendríamos que hacer obras de adaptación.

-¿Si no hay nuevos retrasos, las oficinas judicial y fiscal empezarían a implantarse en el 2020?

-La oficina judicial no te podría dar una fecha exacta, yo entiendo más que sería en el 2021 por el hecho de disponer del Adriano.

-Esta semana ha visitado Córdoba, ¿tiene la Junta de Andalucía buenas noticias en materia de Justicia?

-Estuvimos reunidos con grupos de letrados y de procuradores de Peñarroya, porque nos quisieron trasladar los retrasos que están sufriendo. Les comenté que íbamos a tener una reunión con el secretario coordinador para afrontar qué podíamos hacer. Los de Córdoba y Almería son los juzgados con una planta más pequeña, con menor número de funcionarios, pero esa competencia no es nuestra. Lo que estamos haciendo es reforzar, no podemos incrementar plantilla porque no es competencia de la Junta de Andalucía, pero sí reforzar esos juzgados para que tengan un número de funcionarios superior.

-¿En qué se traduce la medida?

-La novedad, aparte de la oficina judicial y fiscal, es el mantenimiento de todos los refuerzos que hemos tenido hasta ahora. Consolidamos todos aquellos puestos de los órganos judiciales de Córdoba y provincia que estuvieran cubiertos por interinos más de tres años, con lo cual, los reconvertimos en plantilla. Serían un total de 12 funcionarios más. Vamos a dotar con una plaza más de funcionario, por la creación de una plaza de magistrado, la sección segunda de la Audiencia Provincial, y otra plaza más para la Fiscalía. En pacto de Estado hemos renovado a 14 interinos y en refuerzos ordinarios tenemos 28 funcionarios.

-Como abogado ha defendido al mayor imputado en el caso de los ERE, Javier Guerrero. En estos momenos se celebra un juicio en Córdoba por presunto fraude en cursos de formación de la Junta de Andalucía, ¿es necesario que estos casos se esclarezcan?

-Mi posición como director genera de la Junta es que las sentencias están para cumplirlas y que, como se dice en términos coloquiales, quien la haga que la pague. Una cosa es la posición del derecho de defensa, reconocido en la Constitución, y otra es la posición como ciudadano, que lo que quiere es que se sepa qué ha pasado con el dinero público.